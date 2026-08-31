Одобрен проект строительства трамвайных путей до новосибирского автовокзала

Государственная экспертиза одобрила проект строительства трамвайных путей вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала «Восточный» в Новосибирске. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приступить к строительству планируется в этом году. Протяженность линии, по которой будет курсировать трамвай №13, составит 800 м (в каждую сторону). Она соединит микрорайон Волочаевский с автовокзалом и будет включать два основных пути, а также один для отстоя подвижного состава. Кроме того, проект предполагает устройство дренажной системы для отвода поверхностных вод и системы наружного освещения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в муниципальном бюджете на 2026 год на проектирование новой линии и строительно-монтажные работы выделено 50 млн руб.

Александра Стрелкова