Футболисты «Сибири» проиграли в домашнем матче кировскому «Динамо»

Новосибирская «Сибирь» проиграла кировскому «Динамо» со счетом 0:1. Матч седьмого тура в группе «Золото» Второй лиги состоялся на новосибирском стадионе «Спартак» 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Единственный мяч в этой игре был забит на 13-й минуте. Максим Лаук в сутолоке у ворот протолкнул мяч в сетку ворот хозяев.

После поражения «Сибирь» с восемью очками опустилась на шестое место. Отставание новосибирцев от лидера — московской «Родины-2» — составляет девять очков. От делящих второе-третье места динамовцев из Кирова и Брянска — три очка.

Валерий Лавский