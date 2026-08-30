Власти Ямала не планируют строить новые города вблизи открытых месторождений

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не будут строить новые города для освоения новых месторождений нефти и газа, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в интервью «Ъ-Урал». По его словам, власти будут обеспечивать развитие всех проектов «с помощью той системы городов и жизнеобеспечения, которые у нас есть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Раньше города были островками жизни — туда завозились специалисты, они там находились и выдавали результат. Сегодня в населенных пунктах проходят железная и автомобильная дороги, есть интернет, удаленное управление, возможность доставлять людей из аэропортов на вертолетах. Созданы совсем другие возможности для нахождения правильного эффективного решения»,— пояснил господин Артюхов.

Многие города Ямала возникли в 70-80-х годах XX века в связи с освоением вблизи них нефтегазовых месторождений. На присвоение статуса города Надыму в 1972 году повлияло месторождение Медвежье, Новому Уренгою (в 1980-м) — Уренгойское месторождение, Ноябрьску (в 1982-м) — Холмогорское нефтяное месторождение, Муравленко (в 1990-м) — Суторминское месторождение.

В ходе интервью губернатор заявил, что в ЯНАО обнаружили новую провинцию, которая по величине запасов «в десятки раз» превышает крупнейшее нефтяное месторождение, открытое за последние 30 лет в регионе в феврале. Тогда в компании «Газпром нефть» сообщили, что геологические запасы обнаруженного месторождения составляют 55 млн тонн нефти. В конце августа Дмитрий Артюхов отметил, что геологи сделали новые «очень масштабные нефтегазовые открытия» в разных местах Ямала. «Это означает огромные инвестиции, будет большая многотриллионная стройка, это будут большие новости для российского нефтегаза»,— сказала глава Ямала.

Василий Алексеев