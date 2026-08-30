Выехавшая на красный свет маршрутка сбила пять пешеходов в Кызыле

Маршрутка сбила пять пешеходов в Кызыле. Все пять пострадавших, среди которых дети, госпитализированы, рассказали в пресс-службе МВД Республики Тыва.

По данным ведомства, авария произошла сегодня в 19:09 на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Водитель маршрутки проехал на красный свет и сбил пятерых пешеходов, переходивших дорогу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Водитель маршрутки рассказал полицейским, что за рулем ему стало плохо, в результате чего он не справился с управлением.

Илья Николаев