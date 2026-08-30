Правоохранители ищут мужчину, расстрелявшего компанию рыбаков под Новосибирском

В Новосибирской области разыскивают мужчину, расстрелявшего компанию рыбаков у реки Иня в Мошковском районе. «В настоящее время правоохранительные органы выполняют комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и задержания подозреваемого», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, вечером 28 августа неизвестный открыл огонь по компании мужчин, которые приехали отдохнуть на берег Ини. В результате один человек погиб на месте, двое его спутников получили ранения и были госпитализированы.

Управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ст. 30, ст. 105 УК РФ). На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Как сообщило РЕН ТВ, трое мужчин рыбачили на лодке и по возвращении на берег встретили агрессивного человека, который обвинил их в установке сетей. После словесного конфликта незнакомец ушел в свою палатку, но вскоре вернулся с ружьем и застрелил 52-летнего рыбака. Его спутники попытались сбежать, но нападавший открыл по ним огонь. Один из пострадавших смог по телефону связаться с родственниками и сообщить о произошедшем.

Илья Николаев