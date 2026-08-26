Логопарки ждут арендаторов

Объем сделок с логопарками в Москве и Подмосковье в этом году может вырасти на 8% год к году, до 1,5 млн кв. м. Ранее консультанты, напротив, прогнозировали падение спроса на склады на 20–30% в годовом выражении. Поводом для пересмотра прогноза стали участившиеся случаи повреждения складской инфраструктуры: маркетплейсам придется восстанавливать утраченные площади, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Спрос на складскую недвижимость в Москве и Подмосковье к концу года может увеличиться на 8% год к году, до 1,5 млн кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании Ricci. Ранее рынок готовился к другому сценарию: в NF Group ожидали, что объем сделок с логопарками по итогам текущего года сократится на 20–30% год к году, до 1,1–1,3 млн кв. м.

Корректировка прогноза может быть связана с участившимися случаями повреждения складской инфраструктуры: по подсчетам Ricci, по данным на август из рынка выбыло 584 тыс. кв. м такой недвижимости. Из-за этого маркетплейсам понадобится формировать резервные логистические мощности, поясняет директор департамента складской недвижимости Ricci Сергей Бахмуров. При необходимости восстановить утерянные площади в сжатые сроки компании будут вынуждены арендовать именно готовые объекты, добавляет управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Это может заметно отразиться на общей динамике спроса до конца года, поскольку онлайн-операторы традиционно занимают максимальную долю в общем объеме сделок с такой недвижимостью. По данным руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина, по итогам первого полугодия такие компании заняли 31% в общей структуре сделок со складами.

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Активность на складском рынке начала восстанавливаться уже по итогам января—июня: за этот период показатель увеличился на 8% год к году, до 600 тыс. кв. м, подсчитал господин Бахмуров. Это также частично связано с сезонным оживлением деловой активности: компании возвращаются к отложенным решениям и наращивают складские мощности, поясняет коммерческий директор RDS Александра Шакола.

Впрочем, вакантность в складском сегменте продолжит увеличиваться, даже несмотря на рост спроса: по итогам года она вырастет на 3 процентных пункта год к году, до 7,7%, подсчитал Сергей Бахмуров. Это связано с выходом на рынок значительного объема нового предложения — объем ввода в этом году в основном обеспечили проекты, возведение которых началось годами ранее. По данным Remain, объем нового складского строительства до конца текущего года увеличится на 11% год к году, до 2,3 млн кв. м.

Давление большого объема вакантного предложения сдержит рост ставок в логопарках. По данным Евгения Бумагина, ставки аренды на складах Москвы и Подмосковья по итогам года снизятся на 9,5% год к году, до 9,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Тем не менее Сергей Бахмуров не исключает возможности разворота этого тренда, поскольку собственники некоторых объектов уже повышают арендные ставки.

В то же время девелоперская активность в складском сегменте в будущем останется сдержанной: выхода новых спекулятивных проектов не ожидается, а объекты на начальной стадии строительства могут быть приостановлены, считает господин Бахмуров. Это связано с ростом себестоимости строительства логопарков: за последние пять лет она увеличилась на 80%, говорит Станислав Ахмедзянов. Кроме того, собственники таких объектов по-прежнему не уверены в их заполняемости, поскольку уровень востребованности складов остается неопределенным.

София Мешкова