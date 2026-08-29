Восемь россиян пропали после оползня и наводнения на границе Непала и Китая

Трое россиян были эвакуированы в Непал из Тибетского автономного района Китая после оползня и последовавшего за ним наводнения, сообщило посольство РФ. По его данным, восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

Для иностранцев в Тибетском автономном районе организовали эвакуацию через КПП Чжанму. В российском посольстве уточнили, что координируют вопросы выезда соотечественников с МИД КНР, а также с коллегами из посольства РФ в Непале.

К наводнению привел частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале погибли свыше 600 человек, почти 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. Власти оценили ущерб минимум в $4 млрд.

По данным непальской Независимой ассоциации производителей электроэнергии, до сих пор не удается установить местонахождение нескольких сотен сотрудников ГЭС и смежных объектов. По данным СМИ, людей могло заблокировать в подземных тоннелях сооружений.