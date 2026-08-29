В Непале сотни рабочих ГЭС могли застрять под землей после оползня и наводнения
Работники примерно десятка гидроэнергетических компаний могли быть заблокированы в подземных коммуникациях объектов из-за оползня и наводнения, произошедших 26 августа на границе с Китаем. Об этом пишет The Kathmandu Post.
По информации издания, «спустя три дня спасатели все еще пытаются добраться до некоторых из них». В спасательных операциях задействованы военные подразделения. Спасательная операция на одной из ГЭС на реке Трисули широко освещалась в медиа. Согласно видеосвидетельствам, солдаты помогали выбираться работникам из затопленных грязью подземных помещений станции. К настоящему моменту непальская армия помогла спастись 254 работникам ГЭС в пострадавшем от стихии районе. Однако реальный масштаб проблемы может быть значительно больше, указывает The Kathmandu Post.
Неизвестна судьба восьми сотрудников ГЭС под управлением Chilime Hydropower Company Limited, что подтвердили в компании. Также не выходят на связь 49 сотрудников компании Rasuwagadhi Hydropower. Всего, по данным непальской Независимой ассоциации производителей электроэнергии, до сих пор не удается установить местонахождение 934 человек, задействованных на 11 гидроэнергетических проектах.
После частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа лед и горная порода обрушились в ущелье реки Лхенде-Кхола, перекрыв русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. После прорыва образовавшихся дамб вода хлынула вниз. В Непале погибли свыше 600 человек. Еще почти 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. В их числе — семеро граждан России.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа привел к образованию селей, которые вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По данным на 29 августа 2026 года, власти Непала оценивают ущерб от оползня и наводнения минимум в $4 млрд, а по оценкам главы Минфина страны Сварнима Вагле, на восстановление может потребоваться до $5 млрд.
По последним данным на 29 августа 2026 года, в Непале из-за стихийного бедствия пропавшими без вести числятся 2426 человек, среди которых 517 иностранцев, а число погибших достигло 626 человек. Непальский журналист Паршурам Кафле выразил сожаление по поводу того, что китайская сторона не предупредила Непал о масштабной катастрофе, что привело к значительным человеческим потерям. Посольство Китая опровергло эти утверждения, заявив, что причиной наводнения стало землетрясение или обрушение ледника на непальской стороне.
Эксперты указывают, что подобные стихийные бедствия являются трансграничными проблемами, требующими эффективного обмена информацией между странами. Ученые всего мира пытаются установить точную причину произошедшего, предполагая, что это мог быть прорыв ледникового озера или оползень выше по течению.