В Непале сотни рабочих ГЭС могли застрять под землей после оползня и наводнения

Работники примерно десятка гидроэнергетических компаний могли быть заблокированы в подземных коммуникациях объектов из-за оползня и наводнения, произошедших 26 августа на границе с Китаем. Об этом пишет The Kathmandu Post.

По информации издания, «спустя три дня спасатели все еще пытаются добраться до некоторых из них». В спасательных операциях задействованы военные подразделения. Спасательная операция на одной из ГЭС на реке Трисули широко освещалась в медиа. Согласно видеосвидетельствам, солдаты помогали выбираться работникам из затопленных грязью подземных помещений станции. К настоящему моменту непальская армия помогла спастись 254 работникам ГЭС в пострадавшем от стихии районе. Однако реальный масштаб проблемы может быть значительно больше, указывает The Kathmandu Post.

Неизвестна судьба восьми сотрудников ГЭС под управлением Chilime Hydropower Company Limited, что подтвердили в компании. Также не выходят на связь 49 сотрудников компании Rasuwagadhi Hydropower. Всего, по данным непальской Независимой ассоциации производителей электроэнергии, до сих пор не удается установить местонахождение 934 человек, задействованных на 11 гидроэнергетических проектах.

После частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа лед и горная порода обрушились в ущелье реки Лхенде-Кхола, перекрыв русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. После прорыва образовавшихся дамб вода хлынула вниз. В Непале погибли свыше 600 человек. Еще почти 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. В их числе — семеро граждан России.