Число погибших после оползня и наводнения в Непале превысило 600 человек

После оползня и наводнения в Непале пропавшими без вести числятся 2426 человек, сообщает AFP со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями страны. По его данным, в числе пропавших — 517 иностранцев. Число погибших при этом выросло до 626 человек.

Причиной ЧП стал частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В КНР власти говорили о более 500 пропавших без вести. Среди них — семеро россиян, еще двух удалось спасти.