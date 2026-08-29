ВМС Британии: военные корабли России сопроводили подсанкционные суда в Ла-Манше

Британский военно-морской флот завершил трехдневную операцию по отслеживанию кораблей ВМФ России и грузовых судов, зашедших в территориальные воды Великобритании. По данным пресс-службы ВМС, за первые восемь месяцев 2026 года число подобных операций королевского флота выросло на 25% в годовом выражении.

Согласно пресс-релизу, наблюдение вели эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и сторожевой корабль HMS Severn. В Северном море и Ла-Манше они отслеживали перемещения двух российских кораблей и двух подсанкционных коммерческих судов. В мониторинговой операции также задействовали патрульный корабль HMS Mersey и вертолет Merlin.

В середине июня по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Ла-Манше был перехвачен танкер Smyrtos. Его связывают с «российским теневым флотом». Капитану судна, гражданину Индии, были предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. По данным The Telegraph, власти Британии планируют продать почти 100 тыс. т нефти с танкера. Кремль пригрозил ответными мерами.