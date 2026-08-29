ВМС Британии: военные корабли России сопроводили подсанкционные суда в Ла-Манше
Британский военно-морской флот завершил трехдневную операцию по отслеживанию кораблей ВМФ России и грузовых судов, зашедших в территориальные воды Великобритании. По данным пресс-службы ВМС, за первые восемь месяцев 2026 года число подобных операций королевского флота выросло на 25% в годовом выражении.
Согласно пресс-релизу, наблюдение вели эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и сторожевой корабль HMS Severn. В Северном море и Ла-Манше они отслеживали перемещения двух российских кораблей и двух подсанкционных коммерческих судов. В мониторинговой операции также задействовали патрульный корабль HMS Mersey и вертолет Merlin.
В середине июня по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Ла-Манше был перехвачен танкер Smyrtos. Его связывают с «российским теневым флотом». Капитану судна, гражданину Индии, были предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. По данным The Telegraph, власти Британии планируют продать почти 100 тыс. т нефти с танкера. Кремль пригрозил ответными мерами.
Власти Великобритании планируют продать почти 100 тыс. т нефти с танкера Smyrtos, захваченного 14 июня 2026 года в проливе Ла-Манш по распоряжению премьер-министра Кира Стармера. Рыночная стоимость этой партии нефти оценивается примерно в ?35 млн. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в конце марта 2026 года разрешил задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.
Британские власти рассматривают несколько вариантов использования средств от продажи нефти с танкера Smyrtos, включая перечисление денег напрямую Украине или закупку военной техники для ВСУ, либо переработку нефти внутри страны. При этом власти не задерживали находящиеся под санкциями российские нефтяные танкеры ранее из-за опасений, что стоимость швартовки и обслуживания может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов.
В начале апреля 2026 года ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу их потенциального захвата британскими властями. В июле 2025 года танкер Universal, один из сопровождаемых, был внесен Великобританией в санкционный список, а танкер Enigma находится под британскими санкциями с мая 2025 года.