Россия ответит в случае продажи российской нефти с задержанного Британией танкера

Россия задействует все имеющиеся юридические инструменты против тех, кто попытается изъять, продать или купить нефть с задержанного Великобританией нефтетанкера MV Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждает, что британские власти занимаются пиратством.

«Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По словам господина Пескова, речь идет об экспроприации ресурсов, «добытых пиратскими методами». «Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось»,— убежден пресс-секретарь.

Танкер Smyrtos был перехвачен в Ла-Манше по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в середине июня. Этот танкер связывают с российским «теневым флотом». Капитану судна, гражданину Индии, предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. Посольство РФ в Лондоне заявило об отсутствии россиян на борту танкера. По данным The Telegraph, власти Британии планируют продать почти 100 тыс. т нефти.