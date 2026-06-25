Россия ответит в случае продажи российской нефти с задержанного Британией танкера
Россия задействует все имеющиеся юридические инструменты против тех, кто попытается изъять, продать или купить нефть с задержанного Великобританией нефтетанкера MV Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждает, что британские власти занимаются пиратством.
«Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
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По словам господина Пескова, речь идет об экспроприации ресурсов, «добытых пиратскими методами». «Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось»,— убежден пресс-секретарь.
Танкер Smyrtos был перехвачен в Ла-Манше по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в середине июня. Этот танкер связывают с российским «теневым флотом». Капитану судна, гражданину Индии, предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. Посольство РФ в Лондоне заявило об отсутствии россиян на борту танкера. По данным The Telegraph, власти Британии планируют продать почти 100 тыс. т нефти.
Инцидент с танкером MV Smyrtos, задержанным Великобританией, является частью растущей тенденции захватов судов, подозреваемых в перевозке подсанкционной нефти. Ранее США неоднократно задерживали танкеры, которые, по их мнению, перевозили российскую или венесуэльскую нефть в обход санкций. Так, в январе 2026 года американские силы задержали танкеры Marinera, M Sophia и Olina.
Эти действия являются частью политики ужесточения санкций, направленных на борьбу с так называемым "теневым флотом" — судами, которые используются для обхода международных ограничений на экспорт энергоресурсов. Еврокомиссия также обсуждала возможность полного запрета на обслуживание судов, участвующих в перевозке российской нефти, а Минфин США запрашивал информацию о десятках таких судов у зарубежных компаний. Цель этих мер — оказание давления на Россию и ограничение её доходов от продажи нефти, хотя это приводит к увеличению дисконтов на российскую нефть и росту стоимости логистики.