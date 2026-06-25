The Telegraph узнала о плане Британии продать нефть с якобы российского танкера
Власти Великобритании планируют продать почти 100 тыс. т нефти с танкера Smyrtos, захваченного 14 июня в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на чиновников. Танкер связывают с российским «теневым флотом».
Британские власти считают, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит им, что дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость этой партии нефти оценивается примерно в £35 млн (около 3,4 млрд руб.).
Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи. Среди них — перечисление денег напрямую Украине или закупка военной техники для ВСУ. Также обсуждается возможность переработки нефти внутри страны для нужд энергоснабжения, однако юридические механизмы передачи топлива компаниям пока не установлены. По словам источников издания, план находится на начальной стадии обсуждений, и конкретные решения пока не приняты.
Танкер Smyrtos перехватили в Ла-Манше по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Капитану судна, гражданину Индии, предъявлены обвинения в нарушении британских санкций в отношении России. Посольство РФ в Лондоне заявило об отсутствии россиян на борту танкера.
Захват танкера Smyrtos и планы Великобритании по продаже нефти с него происходят на фоне усиления санкционного давления на Россию. Британский премьер-министр Кир Стармер ранее анонсировал новые энергетические санкции, направленные против российского «теневого флота» и финансовых сетей, используемых для обхода ограничений. Эти меры также включали эмбарго в отношении судов, перевозящих подсанкционный российский сжиженный природный газ.
За последний год Великобритания несколько раз расширяла санкционные списки, включая в них российские нефтегазовые компании, такие как «Татнефть», «Русснефть», «Роснефть» и «Газпром нефть», а также более 100 судов, используемых для транспортировки российских энергоносителей. В прошлом году британское правительство заявило, что будет продолжать оказывать давление на российскую экономику, видя в каждом ударе по нефтяным доходам шаг к «справедливому миру на Украине». Однако Великобритания отказалась от использования замороженных российских активов для прямой помощи Украине без международных партнеров. Отзыв страховых услуг и включение танкеров в санкционные списки создают дополнительные трудности для поставок российской нефти, вынуждая фрахтователей искать альтернативы, что может занять время и привести к краткосрочным перебоям в экспорте.