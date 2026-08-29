Власти канадской Оттавы предложили переименовать названную в честь Трампа улицу

В горсовете канадской Оттавы предложили переименовать улицу, названную в честь Дональда Трампа. Эту инициативу поддержал в том числе мэр Оттавы Марк Сатклифф.

Трамп-авеню расположена в районе Центрального парка Оттавы. Она получила нынешнее название около 25 лет назад, задолго до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По данным CNN, 26 августа городской совет Оттавы единогласно проголосовал за запуск процесса переименования. Член совета Оттавы Тим Тирни рассказал, что рассматривают несколько вариантов названий. В их числе проспект Обамы, проспект Онтарио, проспект Канады и даже проспект Тако — отсылка к аббревиатуре TACO (Trump Always Chickens Out, «Трамп всегда трусит»). Также улицу могут назвать в честь умершего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси или комика Рози О'Доннелл, известной противницы Дональда Трампа, которая после его переизбрания переехала в Ирландию.

При этом мэр Оттавы признал, что переименование улицы может создать неудобства для ее жителей, которым придется менять водительские права. Однако сам он положительно оценил эту идею. «Если бы это зависело от меня, в Оттаве не было бы ничего, названного в честь Дональда Трампа»,— подчеркнул господин Сатклифф (цитата по CBC).

Отношения США и Канады снова обострились в августе: американская администрация ввела 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд, и Оттава пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами. На этом фоне Дональд Трамп распорядился переименовать озеро Онтарио, одно из пяти Великих озер Северной Америки на границе США и Канады, в озеро Америки.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп дал урок географии».