Дональд Трамп дал урок географии

Президент США Дональд Трамп, по чьей милости Мексиканский залив стал более года назад Заливом Америки, нашел, что еще можно переименовать. В четверг глава Белого дома подписал указ о том, что отныне расположенное на границе с Канадой озеро Онтарио должно именоваться озером Америка. И предположил, что в будущем он, вероятно, придумает новое имя и для океана — Тихого или Атлантического — или даже для обоих сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Страсть к переименованиям у Дональда Трампа наблюдалась давно. Чаще всего, правда, он был неоригинален и менял привычные названия в свою собственную честь. Так, с момента своего второго срока он успел присвоить свою фамилию Институту мира, Центру Кеннеди и планируемому к производству в будущем классу военных кораблей ВМС США. А заодно размялся с возвеличиванием самого себя «по мелочи»: так, новая визовая программа для состоятельных иностранцев получила название «Золотая карта Трампа», а пропуска, предоставляющие доступ более чем к 2 тыс. федеральных мест отдыха, в рамках кампании по ребрендингу сменили традиционные изображения пейзажей на портрет президента Трампа.

В январе 2025 года американский президент вспомнил и о стране, решив — откровенно в пику южным соседям США — переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Две недели спустя Совет США по географическим названиям, входящий в структуру МВД, обновил имя залива в Информационной системе географических названий.

На этой неделе в Белом доме произошла схожая история. На фоне пока нерешенных торговых споров Штатов с Канадой, сопровождаемых нелестными риторическими выпадами лидеров двух стран в адрес друг друга, Трамп распорядился переименовать озеро Онтарио, одно из пяти Великих озер Северной Америки на границе США и Канады, в озеро Америки.

«Мы собираемся немедленно изменить название озера Онтарио на "Озеро Америка"… Это то, о чем я думал уже давно»,— заявил глава Белого дома 27 августа из Овального кабинета.

И тут же, войдя в раж, Дональд Трамп заявил, что рассмотрит еще и возможность переименования океанов. «У нас есть залив и озеро, теперь нам нужен только океан, поэтому, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Возможно, мы изменим названия обоих»,— сказал президент журналистам.

В считаные часы после того, как Трамп подписал соответствующее распоряжение, губернатор граничащего с озером Онтарио штата Нью-Йорк Кэти Хочул дала понять, что Дональд Трамп ей не указ.

«Нью-Йорк так это называть не будет»,— отрезала демократка в соцсетях.

Несмотря на то что указ президента США о переименовании не может регулировать то, как Канада, другие страны и международные организации называют озеро, откликнуться на громкие новости решил и канадский премьер Марк Карни. Напомнив, что название Онтарио закрепилось за озером задолго до образования Канады и США как государств, Карни дал понять, что ни один канадец и не подумает называть его как-то по-другому.

Наталия Портякова