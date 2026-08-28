Путин: будущее за гибридными видами транспорта

Машины на газомоторном топливе для России наиболее перспективны, хотя будущее за гибридными видами транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения автокластера в Нижнем Новгороде, где собирают машины Volga.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное (топливо --"Ъ"), конечно, мне кажется, наиболее перспективное», — сказал господин Путин.

Глава государства также проехал за рулем нового автомобиля Volga К 50 и отметил, что им легко управлять, а в салоне мягко и тихо. В Нижнем Новгороде Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса технологических компаний «Знай наших» и выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени». После президент встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.