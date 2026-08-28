Путин прокатился на новом автомобиле Volga К 50 в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород посетил автокластер, на котором собирают машины Volga. Глава государства проехал за рулем нового автомобиля Volga К 50.

Владимиру Путину рассказали о характеристиках автомобилей новой линейки Volga. После он проехал за рулем Volga К 50 от одного цеха автокластера до другого в сопровождении представителя компании, а затем прокатился на пассажирском сиденье.

«Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем»,— сказал господин Путин журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «в салоне мягко и тихо».

Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород 28 августа. Он осмотрел выставку участников конкурса технологических компаний «Знай наших» и выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Затем президент провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.