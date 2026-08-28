Путин встретился с губернатором Нижегородской области Никитиным
Президент России Владимир Путин во время поездки в Нижний Новгород провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным. Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород 28 августа. Он осмотрел выставку участников конкурса технологических компаний «Знай наших» и выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Предыдущая встреча Владимира Путина и Глеба Никитина прошла 6 марта в Кремле. Тогда они обсуждали социально-экономические показатели Нижегородской области по итогам 2025 года.
Президент России Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее встречались в Кремле 6 марта 2026 года, где обсуждали социально-экономические показатели региона за 2025 год. На той встрече глава региона доложил о сокращении потребления алкоголя в Нижегородской области на 14,6% в 2025 году, что, по его словам, в три раза опережает среднероссийские темпы. Также 6 марта 2026 года Глеб Никитин рассказал президенту о программе «СВОе дело», направленной на поддержку предпринимательской деятельности ветеранов специальной военной операции, для которых в Нижегородской области подготовили «бизнес-инкубаторы» и выделили 47 млрд рублей на их поддержку.
Владимир Путин 26 сентября 2017 года назначил Глеба Никитина исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области, а в сентябре 2018 года Никитин был избран губернатором. В мае 2023 года Владимир Путин одобрил решение Никитина выдвинуться на новый срок, выразив надежду, что жители поддержат его кандидатуру.