Путин встретился с губернатором Нижегородской области Никитиным

Президент России Владимир Путин во время поездки в Нижний Новгород провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород 28 августа. Он осмотрел выставку участников конкурса технологических компаний «Знай наших» и выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Предыдущая встреча Владимира Путина и Глеба Никитина прошла 6 марта в Кремле. Тогда они обсуждали социально-экономические показатели Нижегородской области по итогам 2025 года.