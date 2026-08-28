Путин в Нижнем Новгороде осмотрел выставку технологических компаний

Составлено ИИ-Ассистентъ

Визиты президента России Владимира Путина в Нижний Новгород и обсуждение технологического развития не являются единичными случаями. В 2026 году Владимир Путин посещал выставку цифровых технологий «Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС» в Астане во время V Евразийского экономического форума, посвященную искусственному интеллекту и единой цифровой инфраструктуре ЕАЭС.

В 2025 году Владимир Путин прибывал в Магнитогорск для осмотра нового цеха коксования Магнитогорского металлургического комбината и встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Также в 2025 году президент России посетил XIII международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре, где выступил на пленарном заседании.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно встречался с президентом. Владимир Путин назначил Глеба Никитина исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года и одобрил его выдвижение на второй губернаторский срок. В 2021 году Владимир Путин уже посещал Нижний Новгород, участвуя в праздновании 800-летия города, где, помимо прочего, ознакомился с результатами реконструкции Нижегородского кремля и встретился с Глебом Никитиным.