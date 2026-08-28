Путин призвал создать условия для работы ветеранов СВО в госуправлении
Россия должна обеспечить ветеранам СВО возможность для реализации в экономике, социальной сфере и госуправлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Долг государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству», — отметил он.
Президент также призвал учитывать опыт солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий.
В 2026 году Президент России Владимир Путин поручил правительству создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов СВО и раненых военнослужащих к работе с гражданскими беспилотниками. В 2025 году он уже заявлял, что бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, которые после возвращения с фронта добились больших успехов в мирной жизни, науке и искусстве.
Президент неоднократно подчёркивал, что участники СВО должны стать «новой элитой» и основой будущей России. В 2024 году был запущен кадровый конкурс «Время героев» для обучения участников СВО, и более 40 выпускников проекта заняли должности в органах власти, например, Артём Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, а Евгений Первышов — губернатором Тамбовской области.