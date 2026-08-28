Путин призвал создать условия для работы ветеранов СВО в госуправлении

Россия должна обеспечить ветеранам СВО возможность для реализации в экономике, социальной сфере и госуправлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Долг государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству», — отметил он.

Президент также призвал учитывать опыт солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий.