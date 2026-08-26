«Коммунисты России» вдохновились «Родиной»

Требование снять «яблочников» с выборов в Законодательное собрание Калининградской области «Коммунисты России» аргументировали неправомерным использованием в агитации строчки из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фразы «лишь бы не было войны» из пьесы «Пять вечеров» и кадра из фильма «Война и мир». Также истцы перечислили спорные, по их мнению, публикации в запрещенных соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Представители калининградского отделения партии «Коммунисты России» 25 августа обратились в областной суд с требованием отменить регистрацию списка «Яблока» на выборах депутатов Законодательного собрания. В своем иске истцы сослались на нарушение «яблочниками» правил агитации и незаконное использование интеллектуальной собственности.

Коммунисты указали, что представители «Яблока» размещали в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) контент, схожий с агитационными материалами. При этом истцы полагают, что основанием для отмены регистрации может быть не только содержимое публикаций, а само использование платформ, запрещенных на территории России.

«Десятки тысяч публикаций с совокупным многомиллионным охватом свидетельствуют об использовании ограниченных в доступе информационных ресурсов не эпизодически, а как устойчивого способа достижения агитационного результата. Такая модель обеспечивала партии доступ к аудитории и механизмам распространения информации, от использования которых участники выборов, соблюдающие установленные законом ограничения, обязаны отказаться»,— говорится в иске.

Также истцы перечислили публикации «яблочников» с упоминанием партии. Среди примеров — публикация Ивана Большакова, выдвинутого под первым номером в общеобластном списке, от 29 июля о результатах жеребьевки на выборах в Государственную думу.

Перечисляя случаи неправомерного использования интеллектуальной собственности, «Коммунисты России» упомянули интервью сооснователя партии Григория Явлинского на сайте «Яблока». В агитационном материале, указывают истцы, без согласия правообладателей повторяются строчка из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фраза из пьесы «Пять вечеров» Александра Володина «лишь бы не было войны», а также данные «Левада-Центра» (признан в РФ иностранным агентом), символика политических партий, иллюстрация к фразе Льва Толстого из романа «Война и мир» и кадр из одноименного кинофильма 1967 года.

В партии с претензиями коммунистов не согласны и считают их абсурдными. Руководитель аналитического центра «Яблока» Иван Большаков уверен, что личные публикации в заблокированных социальных сетях не могут стать основанием для отмены регистрации списка партии, а интервью Явлинского не относится к агитматериалам. «Если каждый материал, размещенный на партийном сайте считать агитацией, тогда надо признать все прошедшие за последние 30 лет выборы незаконными, а избранные на них органы власти нелегитимными, потому что их участники массово злоупотребляли свободой информации и нарушали таким образом конституционный принцип равенства перед законом»,— заявил господин Большаков в беседе с «Ъ Северо-Запад».

Отметим, позиция «Коммунистов России» об интервью господина Явлинского совпадает с основаниями, по которым партия «Родина» добилась отмены регистрации общефедерального списка «Яблока» с выборов в Государственную думу. Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в нижнюю палату парламента 10 августа. О том, что «Коммунисты России» в своем иске решили прибегнуть к недавней практике ВС, накануне рассказывал «Ъ» руководитель реготделения партии в Калининградской области Алексей Колобов.

Иск о снятии партсписка «Яблока» с выборов в Калининграде рассмотрят в пятницу, 28 августа. Отметим, это уже третий регион, где оппоненты «яблочников» предпринимают попытки снять конкурентов с выборов. Ранее суды отменили регистрацию списков от объединения в Республике Карелия и в Псковской области. Сейчас «Яблоко» зарегистрировано на выборах в законодательные органы Новгородской, Свердловской и Томской областей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области не потребовалось вмешательство конкурирующих с «Яблоком» политических институций — здесь избирательные комиссии самостоятельно отказались допускать партию до голосования. В регионах, где партсписки не зарегистрированы, «Яблоко» представлено кандидатами в одномандатных округах.

Константин Леньков