Захарова: Россия не получала предложений о возобновлении переговоров по Украине
Москва не получала предложений от Киева о возобновлении переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«Никаких предложений с той стороны или еще с каких-либо сторон на этот счет нет», — сказала она.
МИД Швейцарии допускал проведение нового раунда переговоров в Женеве, однако сроки не назывались. МИД РФ указывал, что многие заявления по этой теме направлены на создание «медийного эффекта». В Кремле накануне отмечали, что российско-американские контакты по этому вопросу мирного урегулирования конфликта продолжаются «на рабочем уровне».