Захарова: Россия не получала предложений о возобновлении переговоров по Украине

Москва не получала предложений от Киева о возобновлении переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Никаких предложений с той стороны или еще с каких-либо сторон на этот счет нет», — сказала она.

МИД Швейцарии допускал проведение нового раунда переговоров в Женеве, однако сроки не назывались. МИД РФ указывал, что многие заявления по этой теме направлены на создание «медийного эффекта». В Кремле накануне отмечали, что российско-американские контакты по этому вопросу мирного урегулирования конфликта продолжаются «на рабочем уровне».