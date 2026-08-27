МИД Швейцарии допустил новый раунд переговоров по Украине в Женеве
Новый раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине может вновь пройти в Женеве. Такую возможность МИД Швейцарии не исключил в беседе с «Ведомостями».
«Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, чтобы помочь найти путь к миру»,— рассказали изданию представители ведомства.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) говорил, что очередные переговоры делегаций России, США и Украины могут состояться в сентябре. Место встречи сторон господин Буданов не уточнял. При этом в Кремле информацией о сроках и деталях возможных переговоров не располагают.
В последний раз аналогичная трехсторонняя встреча проходила в Женеве в феврале 2026 года. Дальнейшие контакты пришлось прервать из-за начавшейся операции США и Израиля против Ирана и фокусировки Вашингтона на урегулировании ближневосточного конфликта. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты Москвы и Вашингтона «на рабочем уровне» продолжаются.
В феврале 2026 года в Женеве уже проходил третий раунд мирных переговоров России, Украины и США, где обсуждались политические и военные аспекты урегулирования украинского конфликта. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, а в состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. Тогда стороны обсудили энергетическое перемирие и территориальные вопросы, а глава американской делегации Стив Уиткофф отметил «значимый прогресс» переговоров.
Швейцария продолжает поддерживать дипломатическое решение конфликта на Украине и неоднократно заявляла о важности участия России в мирном процессе, несмотря на то что в мае 2025 года посольство России в Берне не считало Швейцарию предпочтительной площадкой для переговоров из-за проукраинского курса швейцарских властей. В 2024 году МИД Швейцарии заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России, но при этом на мирную конференцию, которая прошла 15 и 16 июня, Россию не пригласили.