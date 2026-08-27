МИД Швейцарии допустил новый раунд переговоров по Украине в Женеве

Новый раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине может вновь пройти в Женеве. Такую возможность МИД Швейцарии не исключил в беседе с «Ведомостями».

«Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, чтобы помочь найти путь к миру»,— рассказали изданию представители ведомства.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) говорил, что очередные переговоры делегаций России, США и Украины могут состояться в сентябре. Место встречи сторон господин Буданов не уточнял. При этом в Кремле информацией о сроках и деталях возможных переговоров не располагают.

В последний раз аналогичная трехсторонняя встреча проходила в Женеве в феврале 2026 года. Дальнейшие контакты пришлось прервать из-за начавшейся операции США и Израиля против Ирана и фокусировки Вашингтона на урегулировании ближневосточного конфликта. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты Москвы и Вашингтона «на рабочем уровне» продолжаются.