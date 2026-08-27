Захарова не подтвердила данные о контактах офиса Зеленского с властями России
Многие заявления властей Украины направлены на создание «медийного эффекта». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о непубличных контактах с Москвой представителей офиса президента Владимира Зеленского.
«Я не могу подтвердить упомянутые вами сообщения о непубличных контактах, как было сказано, с главой офиса Зеленского (Кириллом) Будановым, — сказала дипломат (цитата по ТАСС). — Многие заявления в Киеве сегодня делаются просто ради медийного эффекта».
Госпожа Захарова добавила, что новых предложений по урегулированию из Киева пока не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова регулярно комментирует заявления украинского президента Владимира Зеленского, называя их «провокацией» и «оторванными от реальности». В 2025 году Мария Захарова заявляла, что Киев «в прямом эфире» подрывает усилия по мирной сделке, а также обвиняла Владимира Зеленского и его спецслужбы в террористической деятельности. Российская сторона также поддерживает политический диалог с США по поводу урегулирования конфликта на Украине, однако не строит больших ожиданий, согласно заявлению Марии Захаровой от 29 апреля 2026 года. При этом, как отметила Захарова, нынешняя администрация в Вашингтоне «готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов».
Диалог по снятию «раздражителей» в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном ведется регулярно с февраля 2025 года, о чем сообщила Мария Захарова 20 августа 2026 года. Сроки очередного контакта прорабатываются, и стороны договорились вести его в режиме тишины. Несмотря на продолжение диалога, Москва не видит у Киева политической воли к установлению мира, а урегулирование, по словам Марии Захаровой, не может быть игрой «в одни ворота» за счет интересов России.