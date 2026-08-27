Составлено ИИ-Ассистентъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова регулярно комментирует заявления украинского президента Владимира Зеленского, называя их «провокацией» и «оторванными от реальности». В 2025 году Мария Захарова заявляла, что Киев «в прямом эфире» подрывает усилия по мирной сделке, а также обвиняла Владимира Зеленского и его спецслужбы в террористической деятельности. Российская сторона также поддерживает политический диалог с США по поводу урегулирования конфликта на Украине, однако не строит больших ожиданий, согласно заявлению Марии Захаровой от 29 апреля 2026 года. При этом, как отметила Захарова, нынешняя администрация в Вашингтоне «готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов».

Диалог по снятию «раздражителей» в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном ведется регулярно с февраля 2025 года, о чем сообщила Мария Захарова 20 августа 2026 года. Сроки очередного контакта прорабатываются, и стороны договорились вести его в режиме тишины. Несмотря на продолжение диалога, Москва не видит у Киева политической воли к установлению мира, а урегулирование, по словам Марии Захаровой, не может быть игрой «в одни ворота» за счет интересов России.