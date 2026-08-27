Песков прокомментировал данные о сроках новых переговоров России, США и Украины
В Кремле не располагают информацией о сроках новых переговоров по урегулированию
Россия не располагает информацией о сроках нового раунда переговоров делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по мирному урегулированию, однако российско-американские контакты по этому вопросу продолжаются «на рабочем уровне». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров»,— заверил господин Песков на брифинге. Однако из-за невозможности решать вопросы мирным путем Россия продолжает спецоперацию, чтобы обеспечить свою безопасность и интересы в конфликте с Украиной, добавил пресс-секретарь.
Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) допускал, что переговоры с российской стороной возобновятся в сентябре. Переговорный процесс, по его словам, оживит участие США.
В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве, последняя встреча состоялась 17–18 февраля. Дмитрий Песков ранее заявлял, что США продолжают контактировать с Россией и Украиной, но временно не выполняют роль посредника в урегулировании конфликта, при этом посреднический процесс находится на паузе. Россия открыта к переговорам с США по урегулированию на Украине и ожидает возобновления трехсторонних контактов, но место и время следующей встречи пока не определены.
В декабре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль придерживается принципа тишины в переговорах по Украине, не раскрывая детали обсуждений с США. Тогда же в Берлине прошли встречи делегаций США и Украины по мирному плану с участием спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, а также президента Украины Владимира Зеленского, но их итоги до России не доводились.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не могут быть нейтральными посредниками между Россией и Украиной, так как поддерживают Киев. Он также выражал обеспокоенность заявлениями господина Рубио, что стороны не могут договориться о 20% территории ДНР, подконтрольных ВСУ.