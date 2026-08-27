Песков прокомментировал данные о сроках новых переговоров России, США и Украины

Россия не располагает информацией о сроках нового раунда переговоров делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по мирному урегулированию, однако российско-американские контакты по этому вопросу продолжаются «на рабочем уровне». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров»,— заверил господин Песков на брифинге. Однако из-за невозможности решать вопросы мирным путем Россия продолжает спецоперацию, чтобы обеспечить свою безопасность и интересы в конфликте с Украиной, добавил пресс-секретарь.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) допускал, что переговоры с российской стороной возобновятся в сентябре. Переговорный процесс, по его словам, оживит участие США.