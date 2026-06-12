Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО водителя автобуса, устроившего ДТП у храма

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор до 10 августа 2026 года водителя автобуса Икромжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Во время допроса Икромжон Хамраев рассказывал, что перепутал газ с тормозом.

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Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова. Алексей Ярков вину не признал, считая ДТП случайностью.

Напомним, авария с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими произошла 10 июня у храма Большой Златоуст в районе 21:00. По данным ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса №81 выехал в центр пересечения улиц Малышева и 8 Марта и столкнулся с легковым автомобилем Lifan за управлением 21-летнго мужчины, который поворачивал в сторону площади 1905 года. От удара ПАЗ на скорости вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли, трое были ранены. Позже в Госавтоинспекции сообщили об увеличении числа пострадавших до шести человек. Среди погибших оказалась сотрудница министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, экс-работница мэрии Новоуральска Елена Бекетова.

Глава Свердловской области Денис Паслер после аварии объявил о начале масштабной проверке всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.