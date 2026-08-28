Нашествие медуз нарушило работу крупнейшей АЭС Франции

Нашествие медуз привело к остановке двух из шести реакторов атомной электростанции «Гравлин» на севере Франции. Об этом сообщают СМИ, включая DPA и BBC, со ссылкой на заявление оператора АЭС компании EDF. Отмечается, что рядом с АЭС, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн медуз. Они засорили фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реакторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атомная электростанция «Гравлин»

Фото: Pascal Rossignol / Reuters Атомная электростанция «Гравлин»

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

«Гравлин» — крупнейшая АЭС во Франции и Западной Европе в целом, мощность каждого из ее реакторов составляет 900 МВт. Сейчас ни один из реакторов не работает на полную мощность — два были отключены ранее для технических работ, а оставшиеся два работают на пониженной мощности.

Это не первый случай, когда нашествие медуз приводит к остановке части реакторов «Гравлин». Такое уже происходило ранее в этом месяце, а также августе прошлого года. Тогда эксперты заявляли, что рост числа медуз у побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где и находится АЭС, может быть связан с повышением температуры воды из-за изменения климата.

Яна Рождественская