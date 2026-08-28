Нашествие медуз нарушило работу крупнейшей АЭС Франции
Нашествие медуз привело к остановке двух из шести реакторов атомной электростанции «Гравлин» на севере Франции. Об этом сообщают СМИ, включая DPA и BBC, со ссылкой на заявление оператора АЭС компании EDF. Отмечается, что рядом с АЭС, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн медуз. Они засорили фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реакторов.
Атомная электростанция «Гравлин»
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
«Гравлин» — крупнейшая АЭС во Франции и Западной Европе в целом, мощность каждого из ее реакторов составляет 900 МВт. Сейчас ни один из реакторов не работает на полную мощность — два были отключены ранее для технических работ, а оставшиеся два работают на пониженной мощности.
Это не первый случай, когда нашествие медуз приводит к остановке части реакторов «Гравлин». Такое уже происходило ранее в этом месяце, а также августе прошлого года. Тогда эксперты заявляли, что рост числа медуз у побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где и находится АЭС, может быть связан с повышением температуры воды из-за изменения климата.