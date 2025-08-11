Нашествие медуз остановило работу крупнейшей АЭС во Франции

Работа атомной электростанции «Гравлин» на севере Франции — крупнейшей АЭС в Западной Европе — была остановлена из-за «масштабного и неожиданного» нашествия медуз. Огромное количество медуз забило фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реактора. Станция набирает воду из канала, идущего от Северного моря.

Как сообщает компания EDF, управляющая АЭС, работа четырех из шести реакторов «Гравлин» автоматически остановилась вечером 10 августа из-за того, что фильтры забились. Другие два реактора были отключены ранее для ремонтных работ, так что теперь остановилась работа всей АЭС. В EDF отмечают, что никакой угрозы безопасности нет и что сотрудники АЭС работают над тем, чтобы снова запустить станцию. Мощность АЭС «Гравлин» составляет 5,4 ГВт, вырабатываемой ею электроэнергии достаточно для снабжения 5 млн домов.

Эксперты отмечают общий рост числа медуз вблизи побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где и находится «Гравлин». Это связывают с повышением температуры воды из-за изменения климата. «Медузы размножаются быстрее, когда море становится теплее»,— заявил исследователь морской биологии из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Дерек Райт, отметив, что из-за этого растет число медуз, в частности, в Северном море.

Яна Рождественская