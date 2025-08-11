Нашествие медуз остановило работу крупнейшей АЭС во Франции
Работа атомной электростанции «Гравлин» на севере Франции — крупнейшей АЭС в Западной Европе — была остановлена из-за «масштабного и неожиданного» нашествия медуз. Огромное количество медуз забило фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реактора. Станция набирает воду из канала, идущего от Северного моря.
Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters
Как сообщает компания EDF, управляющая АЭС, работа четырех из шести реакторов «Гравлин» автоматически остановилась вечером 10 августа из-за того, что фильтры забились. Другие два реактора были отключены ранее для ремонтных работ, так что теперь остановилась работа всей АЭС. В EDF отмечают, что никакой угрозы безопасности нет и что сотрудники АЭС работают над тем, чтобы снова запустить станцию. Мощность АЭС «Гравлин» составляет 5,4 ГВт, вырабатываемой ею электроэнергии достаточно для снабжения 5 млн домов.
Эксперты отмечают общий рост числа медуз вблизи побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где и находится «Гравлин». Это связывают с повышением температуры воды из-за изменения климата. «Медузы размножаются быстрее, когда море становится теплее»,— заявил исследователь морской биологии из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Дерек Райт, отметив, что из-за этого растет число медуз, в частности, в Северном море.