Reuters: три реактора французской АЭС «Гравлин» остановили из-за нашествия медуз
Три реактора на АЭС «Гравлин» во Франции были остановлены из-за массового наплыва медуз в Северном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора EDF.
Французская «Гравлин» — одна из крупнейших АЭС в стране. Ее охлаждение осуществляется из канала, соединенного с Северным морем. Шесть энергоблоков вырабатывают по 900 МВт электроэнергии каждый.
«Реакторы 2, 3 и 4 отключены из-за нашествия медуз, а мощность первого реактора была ограничена до 50% в качестве превентивной меры. Реактор 5 уже был отключен для технического обслуживания, а реактор 6 остается работоспособным», — заявили в EDF.
По словам инженера EDF, компания установила камеры в воде для оперативного обнаружения возможных засоров.
К настоящему моменту миграция медуз прекратилась. Ожидается, что после очистки оборудования реакторы скоро вернут в работу.
В августе прошлого года АЭС также приостанавливала работу из-за медуз. Эксперты отмечали общий рост числа медуз вблизи побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где и находится «Гравлин». Это связывают с повышением температуры воды из-за изменения климата.
В июле 2026 года три атомных реактора во Франции уже были остановлены, а ещё восемь переведены на пониженную мощность из-за аномальной жары. Это решение было принято для минимизации ущерба экосистеме от сбрасываемой горячей воды.
Компания Electricite de France (EDF) обсуждает установку дополнительных охладительных башен на некоторых ядерных реакторах из-за потепления климата, модернизируя энергоблоки, которые сильно зависят от температурного режима рек. Руководитель направления по вопросам изменения климата EDF Карин де Буассезон заявила, что до 2040 года концерн планирует направить 8,7 млрд евро на модернизацию инфраструктуры для адаптации к экстремальным погодным условиям, таким как засухи, наводнения и аномальная жара.