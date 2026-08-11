Reuters: три реактора французской АЭС «Гравлин» остановили из-за нашествия медуз

Три реактора на АЭС «Гравлин» во Франции были остановлены из-за массового наплыва медуз в Северном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора EDF.

Французская «Гравлин» — одна из крупнейших АЭС в стране. Ее охлаждение осуществляется из канала, соединенного с Северным морем. Шесть энергоблоков вырабатывают по 900 МВт электроэнергии каждый.

«Реакторы 2, 3 и 4 отключены из-за нашествия медуз, а мощность первого реактора была ограничена до 50% в качестве превентивной меры. Реактор 5 уже был отключен для технического обслуживания, а реактор 6 остается работоспособным», — заявили в EDF.

По словам инженера EDF, компания установила камеры в воде для оперативного обнаружения возможных засоров.

К настоящему моменту миграция медуз прекратилась. Ожидается, что после очистки оборудования реакторы скоро вернут в работу.

В августе прошлого года АЭС также приостанавливала работу из-за медуз. Эксперты отмечали общий рост числа медуз вблизи побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где и находится «Гравлин». Это связывают с повышением температуры воды из-за изменения климата.