Замглавы ТГК-2 Дураева арестовали по делу о превышении полномочий

Кировский районный суд Ярославля арестовал на 1 месяц и 19 суток первого замгендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Марата Дураева, сообщила пресс-служба инстанции. Он проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий.

Сотрудники следственного управления ФСБ по региону сегодня задержали Марата Дураева, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание связывает расследование с уголовным делом в отношении замглавы по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо. Ее арестовали весной по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.