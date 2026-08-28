Замглавы ТГК-2 Дураева арестовали по делу о превышении полномочий
Кировский районный суд Ярославля арестовал на 1 месяц и 19 суток первого замгендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Марата Дураева, сообщила пресс-служба инстанции. Он проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий.
Сотрудники следственного управления ФСБ по региону сегодня задержали Марата Дураева, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание связывает расследование с уголовным делом в отношении замглавы по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо. Ее арестовали весной по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Марат Дураев является советником генерального директора «Газпром энергохолдинга» и в январе 2025 года вошел в совет директоров ТГК-2.
Его задержание может быть связано с уголовным делом заместителя главы по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо, которую арестовали весной 2026 года по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.