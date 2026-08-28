«Ведомости»: в Ярославле задержан первый замглавы ТГК-2 Дураев

Сотрудники следственного управления ФСБ по Ярославской области задержали первого замгендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Марата Дураева. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника. близких к следствию. По их словам, господин Дураев проходит по делу о превышении должностных полномочий.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Марата Дураева. Его задержание может быть связано с уголовным делом в отношении замглавы по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо, пишет издание. Весной 2026 года ее арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК).

Марат Дураев родился в 1977 году в Карачаево-Черкессии. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию, после чего работал в органах прокуратуры столицы. В 2013-м его назначили межрайонным природоохранным прокурором Москвы. Помимо должности замглавы ТГК-2, господин Дураев — советник гендиректора «Газпром энергохолдинга». В январе 2025-го он вошел в совет директоров ТГК-2.

ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии, реализацией тепла потребителям. Предприятия расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.