Песков назвал «традиционной страшилкой» публикации СМИ об эскалации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными публикации СМИ о якобы подготовке России к эскалации на Украине. По его словам, динамика на фронте и ее последствия для украинской стороны очевидны.

«Что касается эскалации, это традиционная страшилка, которая сейчас много публикуется в западных СМИ»,— сказал господин Песков журналистам.

Такие публикации появились после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. The Wall Street Journal писала, что директор ЦРУ мог приехать, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО. Накануне Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что России не нужна военная эскалация на Украине, поскольку российские войска продвигаются вперед. При этом он предупредил о «жестком» ответе России на попытки ВСУ атаковать экономическую и торговую инфраструктуру страны.