Индикаторы

Деньги развернулись на Дальний Восток

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сегодня темпы роста инвестиций в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) выше среднероссийского показателя в 1,5 раза. При этом, как выяснили «Деньги», растет и их доля в общем объеме инвестиций в стране в целом.

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По словам полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в ДФО реализуется почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15,9 трлн руб., 6,8 трлн из которых уже вложено в экономику.

Подробнее об этом читайте в статье «Разворот на Дальний Восток».

США одолжили $40 трлн

Впервые в истории 18 августа 2026 года государственный долг США превысил отметку в $40 трлн и составил $40,047 трлн. Около $32,2 трлн из этой суммы — публичный долг (находящийся на руках у инвесторов и населения), а примерно $7,7 трлн — внутриправительственные обязательства. Расходы на обслуживание госдолга составляют около $1,2 трлн в год (3% от ВВП страны или 17,4% госбюджета).

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В тройке крупнейших внешних держателей американского госдолга — Япония ($1,1–1,2 трлн), Великобритания ($860–890 млрд) и Китай ($690–700 млрд).

Об экономических рисках США и держателей их госдолга читайте в статье «Тень бумажного журавлика».

Биткойн оттолкнулся ото дна

После трехмесячного спада, вызванного желанием инвесторов избавиться от рискованных активов, вечером 19 августа цена биткойна начала стремительный рост, который продолжился на торгах 20 августа. По данным Investing.com, цена криптовалюты за два дня взлетела на 10%, котировкам удалось закрепиться выше $72 тыс., обновив максимумы с начала июня.

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К 25 августа биткойн приблизился к $80 тыс. впервые с середины мая. Так криптовалюта отреагировала на решение Минфина США увеличить обратный выкуп долгосрочных гособлигаций.

О легализации криптовалют в России читайте в статье «Правила обращения».

Россияне пересаживаются на гибриды

Проблемы с бензином этим летом подстегнули в России спрос на автомобили с двигателями, что работают и на бензине, и на электричестве. Впрочем, спрос на них рос и до этих проблем. По данным «Автостата», только в первом полугодии в России было продано 30,73 тыс. PHEV-гибридов, что на 132% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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С начала года всего было продано 54,3 тыс. гибридов и электромобилей, что на 90,7% больше первого полугодия прошлого года.

Сколько стоят автомобили с такими двигателями, читайте в статье «Гибриды в помощь».