Правила обращения

Обращение криптовалют, которое основано на технологии «блокчейн», традиционно считается анонимным и неподконтрольным регулирующим органам. Российские власти решили изменить ситуацию. В новом законе они предложили отечественным инвесторам ввести сделки с криптовалютами в легальный контур в обмен на юридическую защиту и возможность корректно платить налоги с этих операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / Коммерсантъ

Безграничный интерес

Интерес россиян к вложениям в криптовалюты высок. По данным Банка России, среднемесячная сумма предполагаемых остатков их средств на централизованных криптобиржах в IV кв. 2025 года — I кв. 2026 года составила 720 млрд руб. В II–III кв. 2025-го она была 930 млрд руб., но снижение суммы связано не с падением интереса, а с проседанием котировок ключевых криптовалют. На конец первого квартала этого года наибольшую долю в криптокошельках россиян занимал биткойн (60%, или 350 млрд руб.), на втором месте шел эфир (8%, или 44 млрд руб.).

В Global Crypto Adoption Index 2025 (исследовании компании Chainalysis) Россия заняла десятое место среди 151 исследованной страны, а по розничной активности — восьмое место, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. По подсчетам TRM Labs, в первом квартале 2026 года по розничной активности криптовалют Россия занимает аж третье место. На некоторых не самых крупных криптобиржах доля трафика российских клиентов составляет 15–20%, на крупнейших — 5–7%, утверждает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ГК «Финам» Дмитрий Леснов.

Интерес к криптовалюте среди россиян сложился давно, говорят в «Цифра Брокер». Кроме очевидных причин (высокой волатильности, спекулятивной привлекательности, трансграничных возможностей использования, технологичности) в компании это связывают с тем, что на крипторынке открываются перспективы для существенного ускорения трансфера капитала и его доступности. Такие сделки можно заключать оперативно с помощью смарт-контрактов и производных инструментов, адаптируя их под нужные условия, без длительных согласований и подготовки множества документов.

«Интерес россиян к криптовалютам устойчив и все меньше сводится к погоне за быстрой спекулятивной прибылью, постепенно занимая место в привычном наборе сберегательных и инвестиционных инструментов наряду с акциями, облигациями и золотом»,— утверждает завкафедрой блокчейна МФТИ, эксперт Т-Банка в области R&D-блокчейн Владимир Горгадзе. Он утверждает, что, по оценкам Минфина, совокупный оборот операций с криптовалютой в России, включая P2P-сделки, обменники и зарубежные площадки, а также DeFi-сегмент (DeFi — децентрализованные финансы), превышает 10 трлн руб. в год. По мнению эксперта, спрос на криптовалюту формируют ожидание доходности, желание диверсифицировать сбережения на фоне колебаний рубля и стремление получить доступ к активам, не слишком зависимым от традиционной банковской системы (вывод капитала в «неподконтрольную» сферу). Владимир Горгадзе обращает внимание на разрыв между осведомленностью и реальными вложениями россиян: по известным ему опросам, о криптовалютах знают около 80% россиян, а владеют ими — 3–5%.

Законодательная рамка

Несмотря на высокий интерес, операции россиян с криптовалютами де-факто находятся в серой зоне. Внутри страны соответствующая инфраструктура просто отсутствует, а информация об операциях на внешних площадках (биржи, обменники, P2P) в принципе недоступна контролирующим органам. Правительство решило исправить ситуацию и весной этого года внесло в Госдуму законопроект «О цифровых валютах и цифровых правах», летом его принял парламент и подписал президент.

Новый закон вступит в силу 1 сентября. Благодаря ему в России предполагается создать многоуровневый рынок криптовалют и цифровых прав, структура которого будет аналогична структуре рынка ценных бумаг. Так, учетом этих активов и прав на них будут заниматься цифровые депозитарии, будут созданы торговые площадки (биржи), на которых можно будет торговать через профессиональных посредников (брокеров) или приобретать активы через управляющие компании.

По аналогии с рынком ценных бумаг вводится и разделение инвесторов на «квалифицированных» (удовлетворяющих определенным критериям) и «неквалифицированных» (всех остальных). И тем и другим для получения доступа на рынок криптовалют нужно будет пройти отдельное тестирование у брокера или управляющей компании.

Квалифицированные инвесторы могут совершать сделки с криптовалютами без ограничений.

Для неквалифицированных вводится лимит по операциям: максимальная сумма, на которую они смогут купить криптовалюту через одного посредника (брокера или УК) в течение года,— 300 тыс. руб. Правда, ограничений по числу таких посредников закон не устанавливает. «Неквалам» доступен лишь ограниченный набор криптовалют, список которых будет устанавливать и регулярно пересматривать Банк России. Предполагается, что в него войдут наиболее ликвидные и популярные койны (например, биткойн, эфир и USDT).

Резиденты РФ не будут ограничены в приобретении криптовалюты за рубежом, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу — так же, как сегодня должны уведомлять ФНС об операциях по иностранным банковским счетам. Закон предусматривает конфиденциальность иностранных криптокошельков — их адреса раскрывать не нужно, надо только декларировать остатки и обороты по ним.

Что касается «наличных» операций, то криптообменники обязаны зачислять купленную криптовалюту только на счет покупателя, а цифровые депозитарии — приостанавливать на 48 часов переводы на значительные суммы за рубеж или третьим лицам. Пороговые суммы для такой приостановки переводов: для неквалифицированных инвесторов — эквивалент 100 тыс. руб. на трансграничные операции и 300 тыс. руб.— на операции внутри России, для квалифицированных инвесторов — 1 млн руб. и 3 млн руб. соответственно. Ограничения не распространяются на куплю-продажу криптовалюты у таких посредников, как брокеры и УК. «Российская модель крипторынка противоречит идеологии криптовалют, чья ценность строилась на децентрализации и анонимности расчетов. Теперь же на первый план выходит контроль через обязательную блокчейн-аналитику и передачу данных в ФНС и Росфинмониторинг»,— считает господин Горгадзе.

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Несмотря на то что обращение криптовалют легализуется, покупка и продажа за них товаров и услуг в России по-прежнему останутся запрещенными. Зато за них можно будет покупать и продавать ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА). Что до ЦФА, рынок которых в России уже сложился, на нем новый закон предусматривает некую либерализацию, уравнивающую ЦФА с «традиционными» финансовыми активами. Сейчас они выпускаются только в закрытых системах. Новое регулирование предусматривает возможность выпуска цифровых прав в открытых сетях, а также возможность совершения сделок с ними через брокеров и на организованных торгах.

Родная гавань

«Скорее всего, вложения в криптовалюты через отечественную инфраструктуру будут интересны тем, кто уже держит капитал в привычных инструментах фондового рынка и психологически не готов открывать счета у зарубежных брокеров или на иностранных биржах»,— считает Владимир Горгадзе. «На первых порах в отечественном контуре, вероятно, будет больше традиционных инвесторов, кто уже вкладывает в инструменты фондового рынка»,— соглашается Олег Решетников. По его ожиданиям, в рамках российского и зарубежного (офшорного) контуров «портреты инвесторов» будут заметно отличаться. Существенную роль в этом сыграют ограничения в части лимитов и доступных для инвестиций активов. Для «менее искушенных» пользователей, тех, кто рассматривает инвестиции в крупнейшие активы (BTC и ETH) на небольшие суммы, эти ограничения, вероятно, не составят проблем. Для тех, кто рассматривает более рисковые вложения или занимается активным трейдингом, не имея возможности получить статус квалифицированного инвестора, зарубежные криптоплощадки останутся безальтернативными.

«Мотивы для отечественных криптоинвесторов переводить операции в российскую юрисдикцию в первую очередь будут связаны со стремлением обеспечить защищенность активов»,— полагает Дмитрий Леснов. «Мы видим примеры, когда российских инвесторов существенно ограничивают в возможности распоряжаться своим счетом на иностранных криптобиржах, даже у крупнейших из них вводятся различные ограничения. И в таких условиях алоцировать там крупные суммы достаточно рискованно»,— считает он. Господин Леснов считает, что вложения в криптовалюты через российских профучастников с высоким уровнем защиты инвесторов вызовут большой интерес. В качестве доказательства он приводит в пример прошлогодний запуск Московской биржей фьючерса на биткойн. «Тогда буквально за несколько недель он вошел в топ-20 инструментов по обороту на срочном рынке FORTS Мосбиржи»,— рассказывает эксперт.

«В мае 2026 года крупные биржи, включая Bybit, Binance и Bitget, начали замораживать криптоактивы российских пользователей, помечая их как "грязные" после введения новых санкций Великобритании. Суммарно было заморожено активов российских клиентов на $10 млн»,— вспоминает Владимир Горгадзе. Ключевым преимуществом для частного инвестора при работе с криптовалютой в России является именно юридическая защита прав, считает он: «Учет цифровой валюты в депозитарии переводит актив из статуса анонимного цифрового кода в статус объекта права с понятным правовым режимом, который можно наследовать, делить при разводе или защищать в суде». Инвесторам становится доступна возможность обменивать криптовалюту на ценные бумаги и цифровые права, выпущенные по российскому законодательству, без обязательной промежуточной конвертации в рубли, что закрывает часть инфраструктурных рисков, связанных с блокировкой банковских переводов, отмечает Владимир Горгадзе.

Российская инфраструктура, скорее всего, будет интересна консервативным инвесторам, для которых важным фактором принятия решений является правовая определенность, и инвесторам, желающим диверсифицировать инвестиции за счет криптовалюты как актива, дополняющего традиционные инструменты,— акции, облигации, валюта и драгоценные металлы, полагают в «Цифра Брокер». Еще одна заинтересованная группа, отмечают там,— инвесторы, которые из-за санкционных ограничений не могут легально ввезти капитал в Россию.

«Помимо "пряника" в виде правовой защиты активов, веским аргументом в пользу перевода операций с криптовалютой в российскую юрисдикцию может стать и "кнут". Один из главных побудительных мотивов для переноса сделок с международных площадок в Россию — риск быть обвиненным в нарушении налогового законодательства»,— считает Олег Решетников. Второй — возможность запрета P2P-систем или введения для них более жестких ограничений: в таком случае один из основных шлюзов для перетока ликвидности на глобальный рынок будет перекрыт.

«Если инвестор торгует через зарубежную биржу и не может документально подтвердить свои расходы на покупку актива, налоговая база при проверке считается со всей суммы поступлений без вычета расходов, а неуплата налога влечет штраф»,— говорит Владимир Горгадзе. Работа же через российского лицензированного посредника снимает большую часть этого риска, поскольку брокер или оператор обмена фиксирует цену покупки и продажи, формируя документальную историю сделок, которая защищает инвестора при проверке ФНС. Второй по значимости аспект, по мнению Владимира Горгадзе, документальное подтверждение происхождения средств. «Международные законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем,— поясняет он,— давно уже укоренились в финансовой практике практически всех стран, и игнорирование этих требований влечет за собой целый набор рисков». В России, например, существует риск блокировки банковского счета по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Работа же через легальную российскую инфраструктуру, где средства поступают от лицензированного оператора обмена, а не от анонимного контрагента по P2P, снижает вероятность попадания под такой скоринг, поскольку у банка сразу есть подтвержденный источник и экономический смысл операции, а у пользователя, в свою очередь, появляется документальное подтверждение сделки.

По мнению Владимира Горгадзе, аргументы против переноса сделок в Россию тоже весомы. Главный из них — риск изоляции российского крипторынка от мирового в силу массовых маркировок криптовалют и санкционного давления, а также жесткий лимит для неквалифицированных инвесторов в 300 тыс. руб. в год через одного посредника и узкий список доступных криптовалют.

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Переходный период

«Шансы на появление в России действительно эффективного рынка криптовалют выглядят реалистичными, но говорить о его зрелости в первый же год после запуска закона было бы преждевременно»,— полагает господин Горгадзе. Оценки конкретных сроков становления ликвидного рынка разнятся, один из сценариев предполагает, что уже через год после реформы, при условии готовой инфраструктуры, оборот регулируемого рынка может достичь 0,6–0,9 трлн руб., а через три года вырасти до 1,8–2,3 трлн руб., при этом доля владельцев легальных криптоактивов среди частных инвесторов может достичь 15–20%. По более консервативной оценке, необходимая нормативная база может быть утверждена только к началу ноября 2026 года, а зрелая рыночная инфраструктура будет сформирована не ранее конца 2027 года. Для создания полноценной национальной сети лицензированных криптобирж с клирингом, кастодиальными услугами и надзорной отчетностью в режиме реального времени, по разным оценкам, потребуется от 6 млрд до 10 млрд руб. инвестиций в инфраструктуру, а также время на выстраивание системы прозрачного налогообложения с автоматической передачей данных в ФНС и AI-модулей для контроля цепочек трансакций. «Суммируя все оценки, разумный горизонт для появления действительно эффективного и ликвидного рынка составляет от полутора до трех лет»,— резюмирует Владимир Горгадзе.

Многое будет зависеть от внешнего давления, считает Дмитрий Леснов. Скорее всего, эта отрасль будет в зоне санкционного риска. Вполне возможно, что многие международные компании, которые предоставляют сервисы KYT и AML (сервисы мониторинга и предотвращения нежелательных трансакций в блокчейне), могут особым образом помечать криптовалюту, которая торгуется внутри России. Это может в последующем сказаться на возможности ее обращения на международных площадках или при использовании оплаты во внешнем контуре, то есть будет достаточно сильно влиять на использование этой криптовалюты за пределами России.

Как показывает практика Парка высоких технологий в Республике Беларусь, где функционирует несколько криптобирж, цены на криптоактивы в этой юрисдикции не отличаются от цен на мировых криптобиржах, замечает Дмитрий Леснов. Он полагает, что и криптовалюта, которая будет торговаться внутри России, будет иметь похожие цены с теми, что на ведущих криптобиржах. Соответственно, будет постепенно формироваться полноценная среда и инфраструктура для рынка криптовалют в России.

Говоря об источниках ликвидности на внутрироссийском рынке криптовалют, Владимир Горгадзе считает, что первым из них станут частные инвесторы, которые уже сегодня держат капитал в криптовалюте вне регулируемого поля, поскольку именно эту аудиторию закон переводит на лицензированные площадки. Вторым же, с его точки зрения, станет принудительный переток токенов с нерегулируемых платформ и P2P-платформ. «Полный переход на лицензированных посредников рассчитан к середине 2027 года, и после этой даты покупка криптовалюты через банковскую карту напрямую у частного продавца станет нарушением для обеих сторон сделки, что автоматически перенаправит значительную часть оборота на организованные площадки»,— напоминает эксперт.

Российские игроки постоянно входят в топ-3 крупнейших майнеров криптовалют в мире, поэтому с точки зрения предоставления криптовалют, которые были добыты на территории России, предложение будет практически гарантированно, считает Дмитрий Леснов. Особенно, на его взгляд, это касается тех криптовалют, которые работают по системе Proof of Work, в первую очередь это биткойн, и «мы рассчитываем, что майнеры будут одни из самых активных участников этого обращения и будут поддерживать ликвидность на российских площадках на достаточно высоком уровне».

Петр Рушайло