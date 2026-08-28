Дмитрий Бивол и Каллум Смит согласовали титульный поединок WBO

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Дмитрий Бивол и британец Каллум Тернер согласовали проведение титульного боя. Об этом в социальной сети X написал президент WBO Густаво Оливьери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Дмитрий Бивол

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Комитет по проведению чемпионского боя по версии WBO получил письменное подтверждение от RCC Boxing от имени чемпиона WBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и Matchroom Boxing от имени обязательного претендента Каллума Смита, в котором сообщается, что стороны достигли и согласовали условия, включая дату и место проведения чемпионского поединка по версии WBO в полутяжелом весе»,— сказал он.

Отмечается, что стороны сами объявят дату и место боя «в надлежащее время». По словам генерального директора RCC Boxing Promotions Германа Титова, промоутерская компания ожидает снятия санкций со стороны WBO, чтобы провести поединок 12 декабря в Екатеринбурге.

В июле WBO обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского титула против Каллума Смита. В феврале 2012 года боксеры встречались на любительском уровне, победу одержал россиянин.

В активе 35-летнего Дмитрия Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В июле он перенес операцию на локте. 36-летний Каллум Смит выиграл 31 поединок и дважды уступил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дмитрию Биволу подобрали проверенного британца».

Арнольд Кабанов