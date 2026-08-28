Дмитрий Бивол и Каллум Смит согласовали титульный поединок WBO
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Дмитрий Бивол и британец Каллум Тернер согласовали проведение титульного боя. Об этом в социальной сети X написал президент WBO Густаво Оливьери.
Дмитрий Бивол
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Комитет по проведению чемпионского боя по версии WBO получил письменное подтверждение от RCC Boxing от имени чемпиона WBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и Matchroom Boxing от имени обязательного претендента Каллума Смита, в котором сообщается, что стороны достигли и согласовали условия, включая дату и место проведения чемпионского поединка по версии WBO в полутяжелом весе»,— сказал он.
Отмечается, что стороны сами объявят дату и место боя «в надлежащее время». По словам генерального директора RCC Boxing Promotions Германа Титова, промоутерская компания ожидает снятия санкций со стороны WBO, чтобы провести поединок 12 декабря в Екатеринбурге.
В июле WBO обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского титула против Каллума Смита. В феврале 2012 года боксеры встречались на любительском уровне, победу одержал россиянин.
В активе 35-летнего Дмитрия Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В июле он перенес операцию на локте. 36-летний Каллум Смит выиграл 31 поединок и дважды уступил.
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Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Дмитрия Бивола с Каллумом Смитом за свой чемпионский титул в полутяжелом весе, предоставив сторонам 20 дней для согласования условий поединка. Ранее, в январе 2024 года, Каллум Смит потерпел поражение от Артура Бетербиева, который нокаутировал его в седьмом раунде. В феврале этого года Смит провел свой последний поединок, где ему противостоял соотечественник Джошуа Буатси, проигравший по очкам.
Каллум Смит является очень известным боксером, который на излете предыдущего десятилетия считался сильнейшим суперсредневесом мира. Его поражение от Сауля Альвареса в 2020 году стало причиной перехода британца в следующую весовую категорию. В этой категории у него на данный момент всего одно поражение.