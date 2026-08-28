Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО главу отдела Уральского Ростехнадзора

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 25 октября руководителя подразделения Уральского управления Ростехнадзора Игоря Евсина, сообщил источник «Ъ-Урал». Его обвиняют в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Его задержанием занимались оперативники УФСБ по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Южный Урал», Игорь Евсин в общей сложности получил 5 млн руб. в качестве взяток за содействие во время проверок строящихся объектов в Челябинской и Свердловской областях.

Ранее силовики проводили обыски в челябинском офисе Уральского управления Ростехнадзора. По данным источника «Ъ-Южный Урал», обыски проводились в рамках расследования уголовных дел по получению взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Правоохранительные органы проверяли информацию о получении сотрудниками Ростехнадзора денег за покровительство при выдаче разрешительной технической документации строительным компаниям в Челябинской области.

Выявлению преступлений способствовали показания задержанной ранее Марины Апальковой, главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора.