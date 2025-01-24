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В деле о взятках челябинского инспектора Ростехнадзора появилось еще 16 эпизодов

Следственные органы Челябинской области возбудили дополнительные уголовные дела в отношении задержанной сотрудниками ФСБ за получение взяток главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора Марины Апальковой. Общая сумма полученных взяток по новым эпизодам превышает 3 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспектора задержали в июле 2024 года по подозрению в получении взяток на сумму 1,7 млн руб. от руководителя коммерческой организации. Было возбуждено уголовное дело ч. 3 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия и в особо крупном размере).

«В процессе следствия кроме уже установленных фактов преступной деятельности задокументировано, что должностное лицо в период с 2014 по 2024 годы также получило лично и через посредника взятки в виде денежных средств на общую сумму более 3 млн руб. за совершение аналогичных ранее установленных противоправных действий»,— сообщает УФСБ России по Челябинской области.

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ, всего было возбуждено 16 дополнительных уголовных дел по ч. 3, п. «в» ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, инспектор за взятки от гендиректора коммерческой организации принуждала одного из застройщиков заключать с компанией договоры на оценку энергоэффективности объектов строительства.

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