ФСБ провела обыски в офисе Уральского управления Ростехнадзора в Челябинске

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и центрального аппарата СКР провели обыски в челябинском офисе Уральского управления Ростехнадзора. Силовики изъяли личные дела работников ведомства, которые сейчас занимают руководящие должности в Москве, сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собеседника «Ъ-Южный Урал», обыски проводились в рамках расследования уголовных дел по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Силовики проверяют информацию о получении сотрудниками Ростехнадзора денег за покровительство при выдаче разрешительной технической документации строительным компаниям в Челябинской области.

«Есть подозрения, что вскрытая коррупционная схема имеет более серьезные масштабы. А покрывают и руководят ею из головной структуры Ростехнадзора»,— прокомментировал источник.

Выявлению преступлений способствовали показания задержанной ранее Марины Апальковой, главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора. В отношении нее возбуждено 17 уголовных дел по ч. 3, п. «в» ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах). Общая сумма полученных взяток составляет около 5 млн руб.