Генпрокуратура подала иск к акционеру Петербургского нефтяного терминала
Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры к бывшему акционеру Петербургского нефтяного терминала Сергею Васильеву и его супруге Елене Васильевой. Последняя владеет 45% акций ПНТ.
Ответчиком также указана кипрская компания Мобалко Холдингс Лимитед, владевшая 50% ПНТ до мая 2022 года. Предварительное заседание назначено на 11 сентября.
Арбитражный суд арестовал все акции ПНТ в январе 2025 года по иску Генпрокуратуры. В апреле того же года 55% акций компании перешли в собственность государства. Позднее Росимущество передало пакет акций «Росхиму».
Петербургский нефтяной терминал — стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. Начал работу в 1996 году. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его пропускная способность составляет порядка 10 млн т в год.
В апреле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Генеральной прокуратуры признал ничтожными ряд сделок с акциями АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), постановив восстановить 1008 акций, аннулированных в 2016 году, и передать в собственность РФ 5546 голосующих акций, которые, по версии надзорного ведомства, принадлежали наследникам одного из основателей терминала Дмитрия Скигина.
Ранее, в ноябре 2025 года, суд запретил совладелице и председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой, владеющей 45% акций общества, голосовать на общих собраниях акционеров, а также признал недействительными ряд решений внеочередного собрания.
На фоне продолжающегося спора 8 декабря 2025 года генеральным директором ПНТ стал Игорь Хлопов, собственник компании «Корпорация развития перспективных территорий».