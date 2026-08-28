Генпрокуратура подала иск к акционеру Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры к бывшему акционеру Петербургского нефтяного терминала Сергею Васильеву и его супруге Елене Васильевой. Последняя владеет 45% акций ПНТ.

Ответчиком также указана кипрская компания Мобалко Холдингс Лимитед, владевшая 50% ПНТ до мая 2022 года. Предварительное заседание назначено на 11 сентября.

Арбитражный суд арестовал все акции ПНТ в январе 2025 года по иску Генпрокуратуры. В апреле того же года 55% акций компании перешли в собственность государства. Позднее Росимущество передало пакет акций «Росхиму».

Петербургский нефтяной терминал — стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. Начал работу в 1996 году. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его пропускная способность составляет порядка 10 млн т в год.