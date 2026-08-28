Спецрежимный президент

27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности для защиты энергосистемы страны. Указом запрещены закупка и установка электрооборудования иностранного производства, включая ПО и цифровые мощности, способного использовать уязвимости в американской энергосистеме для кибератак, саботажа или отключения критически важной инфраструктуры. Это — далеко не первый случай, когда американский лидер прибегает к такой мере, как объявление ЧП. Трамп чаще, чем кто-либо из президентов США, вводит чрезвычайное положение, активно используя полномочия исполнительной власти. “Ъ” рассказывает, как Трамп и другие президенты вводили ЧП, какие законодательные основания у этих решений и почему такие меры часто подвергаются критике в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из нашумевших решений Дональда Трампа стало введение подразделений Национальной гвардии в столицу США — Вашингтон в августе 2025 года. Официальной целью было «восстановления порядка» в «захваченном преступниками» городе

Фото: J. Scott Applewhite / AP Одним из нашумевших решений Дональда Трампа стало введение подразделений Национальной гвардии в столицу США — Вашингтон в августе 2025 года. Официальной целью было «восстановления порядка» в «захваченном преступниками» городе

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Абсолютный рекордсмен

Дональд Трамп очень часто применяет такую меру, как чрезвычайное положение,— за свои полтора президентских срока он объявлял или продлевал чрезвычайное положение 23 раза. Это абсолютный рекорд для всех президентов США.

Указы Трампа о чрезвычайном положении были связаны, в частности, с угрозами кибератак, международным наркотрафиком, нелегальной миграцией, дефицитом торгового баланса, «вредоносной деятельностью» России.

ЧП в законе

В 1976 году Конгресс США принял «Закон о национальном чрезвычайном положении» (National Emergencies Act; NEA), который отменял все введенные до того ЧП и оговаривал условия введения такой меры. Это был первый закон, который напрямую наделял президента США этим правом, хотя в исключительных случаях ЧП вводилось и до того.

По закону 1976 года президент США имеет право вводить чрезвычайное положение по собственному решению — он должен лишь объяснить его причину и уведомить Конгресс. В законе нет определения того, что является чрезвычайной ситуацией, подпадающей под действие таких норм.

Конгресс может отменить ЧП, однако на практике это довольно сложно.

Простое большинство обеих палат может отменить ЧП, но президент имеет право наложить на их решение вето. Такое вето Конгресс может отменить, только если за отмену выскажется две трети членов в обеих палатах, чего в реальности добиться сложно.

В 2019 году Конгресс проголосовал за снятие введенного Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Однако президент наложил вето на это решение, а двух третей набрать не удалось — режим ЧП продолжился.

Другим вариантом отмены ЧП является оспаривание таких решений в суде. Однако, по подсчетам американского Центра правосудия имени Бреннана, сделанным в марте текущего года, примерно в 80% дел, связанных с чрезвычайными полномочиями и другими срочными вопросами, Верховный суд встает на сторону Трампа.

Это не единственный закон чрезвычайного характера, к которому обращался Трамп. Он также пользовался законом 1798 года «О враждебных иностранцах» для высылки нелегальных мигрантов.

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ЧП прошлых президентов

На втором месте после Трампа по количеству введенных ЧП с большим отрывом идет Билл Клинтон. Он вводил такой режим 15 раз за два полных срока в 1993–2001 годах.

Другие президенты вводили режим ЧП еще реже. Джордж Буш-младший и Барак Обама вводили ЧП по 12 раз, Джо Байден (за один срок) — 9 раз.

В XX веке введение ЧП было редкостью.



Джимми Картер (1977–1981) вводил его всего дважды, а Рональд Рейган (1981–1989) и Джордж-Буш-старший (1989–1993) — по четыре раза.

Вводили ЧП и до принятия закона 1976 года, однако это было скорее исключением. Например, Франклин Рузвельт вводил его во время Второй мировой войны, а Гарри Трумэн — во время Корейской войны.

Режим без тормозов

Многие эксперты считают, что законодательство о чрезвычайном положении в США проработано хуже, чем во многих других странах. «Искушение (воспользоваться этим.— “Ъ”) очевидно. Что примечательно — это то, как мало злоупотребляли этим до сих пор. Но теперь другие времена»,— отметила эксперт по чрезвычайному положению Центра правосудия имени Бреннана Элизабет Гойтейн. Она указала на то, что других президентов сдерживали не требования закона, а скорее общие «нормы и самоограничение».

На то, что Трамп очень активно пользуется этим правом, причем в ситуациях, не являющихся чрезвычайными, указывают многие критики. «Может ли Трамп просто делать все, что хочет, объявляя чрезвычайное положение?» — пишет об этом The New York Times. Газета указывает на то, что четких правил тут нет: по сути, «чрезвычайное положение в глазах смотрящего», и Трамп использует эту лакуну в американском праве для расширения своих полномочий.

Многие видят в такой ситуации прямую угрозу демократии.

«Это езда без тормозов для исполнительной власти,— говорит профессор социологии и международных отношений Принстонского университета Ким Лейн Шеппеле.— Я изучаю ухудшение ситуации с демократией в других странах, и часто это происходит путем неограниченного расширения исполнительной власти. Я опасаюсь, что и мы идем по этому пути».

В США все чаще звучат призывы к пересмотру закона о ЧП. «Пришло время попытаться сдержать чрезвычайные полномочия — это склад неразорвавшихся боеприпасов в центре нашего конституционного порядка»,— заявляют участники проекта Democracy Project.

Сторонники Трампа и Белый дом защищают его право прибегать к этой мере. «Президент Трамп законно пользуется своим правом вводить чрезвычайное положение, чтобы быстро исправить ошибки и катастрофы, которые он унаследовал от Джо Байдена»,— говорила в прошлом году тогдашний пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт. «Мы считаем, что находимся в чрезвычайной ситуации — и мы правы в этом»,— заявлял также вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Яна Рождественская