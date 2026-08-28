Лавров: Россия не поддерживает плату за проход через Ормузский пролив

Иран начал обсуждать введение платы за проход через Ормузский пролив только после начала операции США и Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, по его словам, такую инициативу не поддерживает.

«Мы, кстати, тоже не хотим, чтобы была введена плата, но это предмет дальнейших разговоров»,— указал господин Лавров в интервью РБК. Глава МИД России напомнил, что до начала американо-израильской военной кампании в Иране Ормузский пролив был полностью открыт.

Сергей Лавров отметил, что сейчас США требуют открыть пролив для судоходства, а Иран в ответ настаивает на снятии или ослаблении санкций. «И они будут это делать»,— отметил дипломат.

Самая узкая часть Ормузского пролива контролируется Ираном и Оманом. С июня стороны ведут переговоры о возобновлении судоходства через морской коридор. 25 августа главы МИД двух стран заявили, что обсудили временный маршрут по морскому коридору и операцию по его разминированию. Окончательное соглашение, по словам источников Reuters, еще не утверждено.