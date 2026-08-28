Лавров: Россия не поддерживает плату за проход через Ормузский пролив
Иран начал обсуждать введение платы за проход через Ормузский пролив только после начала операции США и Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, по его словам, такую инициативу не поддерживает.
«Мы, кстати, тоже не хотим, чтобы была введена плата, но это предмет дальнейших разговоров»,— указал господин Лавров в интервью РБК. Глава МИД России напомнил, что до начала американо-израильской военной кампании в Иране Ормузский пролив был полностью открыт.
Сергей Лавров отметил, что сейчас США требуют открыть пролив для судоходства, а Иран в ответ настаивает на снятии или ослаблении санкций. «И они будут это делать»,— отметил дипломат.
Самая узкая часть Ормузского пролива контролируется Ираном и Оманом. С июня стороны ведут переговоры о возобновлении судоходства через морской коридор. 25 августа главы МИД двух стран заявили, что обсудили временный маршрут по морскому коридору и операцию по его разминированию. Окончательное соглашение, по словам источников Reuters, еще не утверждено.
В августе 2026 года Иран и Оман обсуждали детали временного маршрута судоходства через Ормузский пролив, при котором коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. 25 августа 2026 года главы МИД двух стран заявили о достигнутых договорённостях относительно долей каждой страны в доходах от судоходства в водах пролива, но при этом сборы за проход судов, обсуждавшиеся ранее, не упоминались.
Иран в мае 2026 года создал специальное Управление по проливам Персидского залива для контроля над судоходством. В марте 2026 года Иран начал взимать плату за безопасный проход через пролив после начала операции США и Израиля. Посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад в мае 2026 года заявил, что Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход через пролив, поскольку обеспечение безопасности и организация судоходства требуют расходов.
США настаивают на свободном судоходстве через Ормузский пролив, отказываясь от любых форм платы, в то время как европейские страны, по данным Bloomberg на июль 2026 года, смирились с неизбежностью введения платного прохода. По словам источников, они пытаются договориться с Ираном и Оманом о недискриминации проходящих судов. Министр финансов США Скотт Бессент в августе 2026 года отмечал, что промежуточная сделка по Ормузу призвана обеспечить «свободу передвижения» в проливе.
Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко в августе 2026 года сообщал, что Россия рассчитывает на свободный проход через все морские артерии, включая Ормузский пролив, и надеется на нормализацию ситуации. В начале июля 2026 года Иран объявил о закрытии морского коридора после нарушения перемирия с США.