Reuters: Иран и Оман еще не утвердили соглашение по Ормузскому проливу

Иран и Оман не утвердили окончательное соглашение о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Детали еще обсуждаются, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Переговоры Ирана и Омана о возобновлении свободного судоходства в Ормузском проливе идут с конца июня. 25 августа главы МИД стран заявили, что согласовали его разминирование и создание судоходного коридора. На следующий день представитель КСИР сообщил, что стороны также оговорили «доли каждой страны в водах пролива, а также доли Ирана и Омана в его доходах».

Министры иностранных дел Ирана и Омана, однако, о сборах за проход судов в Ормузском проливе ничего не говорили. Кроме того, иранские чиновники в разговоре с The New York Times заверяли, что соглашение такого пункта включать не будет. Они уточняли, что договоренность предполагает лишь «сервисный сбор» для покрытия воздействия судоходства на окружающую среду, обеспечения безопасности грузовых судов и танкеров, а также расходов на персонал. Доходы с него Тегеран и Маскат, по словам собеседников газеты, будут делить поровну.