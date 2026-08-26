Reuters: Иран и Оман еще не утвердили соглашение по Ормузскому проливу
Иран и Оман не утвердили окончательное соглашение о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Детали еще обсуждаются, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
Переговоры Ирана и Омана о возобновлении свободного судоходства в Ормузском проливе идут с конца июня. 25 августа главы МИД стран заявили, что согласовали его разминирование и создание судоходного коридора. На следующий день представитель КСИР сообщил, что стороны также оговорили «доли каждой страны в водах пролива, а также доли Ирана и Омана в его доходах».
Министры иностранных дел Ирана и Омана, однако, о сборах за проход судов в Ормузском проливе ничего не говорили. Кроме того, иранские чиновники в разговоре с The New York Times заверяли, что соглашение такого пункта включать не будет. Они уточняли, что договоренность предполагает лишь «сервисный сбор» для покрытия воздействия судоходства на окружающую среду, обеспечения безопасности грузовых судов и танкеров, а также расходов на персонал. Доходы с него Тегеран и Маскат, по словам собеседников газеты, будут делить поровну.
Власти Ирана и Омана ведут переговоры о совместном управлении Ормузским проливом с конца июня 2026 года, но США настаивают на свободном судоходстве без взимания платы. Ранее, 4 июня 2026 года, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Иран будет управлять Ормузским проливом совместно с Оманом, назвав это «естественным правом» двух стран. 21 мая 2026 года госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что одностороннее изменение статуса пролива подорвет переговорный процесс с Ираном.
The New York Times 21 мая 2026 года сообщала со ссылкой на источники, что Оман начал обсуждать с Ираном выделение ему доли из средств, которые будут взиматься с морских судов за «платные услуги» в сфере судоходства. При этом Иран не планировал преподносить механизм сборов как транзитные пошлины, а предлагал оформить их как плату за услуги, включая навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, услуги в области безопасности судоходства и экологические услуги. 28 мая 2026 года министр финансов США Скотт Бессент предупредил оманскую сторону о возможных санкциях в случае присоединения к иранской системе управления Ормузом.
Проект временного соглашения, по данным AP, предполагает, что торговые суда будут входить в Персидский залив через северный маршрут (иранские воды), а выходить — через южный (оманские воды) без тарифной платы и сервисных сборов на время действия соглашения. Однако 4 августа 2026 года The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что иранская версия событий не соответствует действительности, так как власти США настаивают, что любые «временные» маршруты не потребуют одобрения или разрешений со стороны Ирана и не будут предусматривать взимания платы.