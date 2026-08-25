Иран сообщил о согласовании с Оманом временного маршрута через Ормузский пролив

Иран и Оман договорились о создании временного маршрута через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИДа после переговоров сторон, передает IRIB.

Переговоры прошли между министрами иностранных дел Ирана и Омана. Они обсудили поэтапные меры по судоходству в проливе. Среди них — временный маршрут по морскому коридору и совместные усилия по расчистке пролива от мин. В иранском МИДе отметили, что технические переговоры о постоянном маршруте через пролив и будущем управлении морским коридором продолжаются. Стороны также обсуждают механизмы обмена информацией, управление движением в проливе, предоставление морских услуг и услуг безопасности.

США и Иран возобновили вооруженное противостояние 8 июля. С 14 июля американские силы начали блокировать иранские порты. Иранская сторона заявляла, что именно она контролирует Ормузский пролив. В июле Иран и Оман начали обсуждать возобновление судоходства в морском коридоре. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что страна близка к заключению сделки, однако это не означает полного возобновления судоходства. По его словам, Тегеран ждет от Вашингтона компенсации за нарушение мирного соглашения.