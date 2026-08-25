Иран сообщил о согласовании с Оманом временного маршрута через Ормузский пролив
Иран и Оман договорились о создании временного маршрута через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИДа после переговоров сторон, передает IRIB.
Переговоры прошли между министрами иностранных дел Ирана и Омана. Они обсудили поэтапные меры по судоходству в проливе. Среди них — временный маршрут по морскому коридору и совместные усилия по расчистке пролива от мин. В иранском МИДе отметили, что технические переговоры о постоянном маршруте через пролив и будущем управлении морским коридором продолжаются. Стороны также обсуждают механизмы обмена информацией, управление движением в проливе, предоставление морских услуг и услуг безопасности.
США и Иран возобновили вооруженное противостояние 8 июля. С 14 июля американские силы начали блокировать иранские порты. Иранская сторона заявляла, что именно она контролирует Ормузский пролив. В июле Иран и Оман начали обсуждать возобновление судоходства в морском коридоре. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что страна близка к заключению сделки, однако это не означает полного возобновления судоходства. По его словам, Тегеран ждет от Вашингтона компенсации за нарушение мирного соглашения.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 17 апреля 2026 года уже заявлял об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане. Иран 11 июля 2026 года обсуждал с Оманом организацию безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии с меморандумом Ирана и США.
Согласно информации от 5 августа 2026 года, США, Иран и Оман согласовали основные принципы промежуточного соглашения по Ормузскому проливу, по которому коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. В течение 60-дневного периода не будут взиматься плата за транзит и другие сборы. Однако 10 августа 2026 года Аббас Аракчи заявил, что даже после подписания сделки судоходство автоматически не возобновится, пока США не выполнят иранские условия.
Иран потребовал от США прекратить угрозы, снять морскую блокаду, полностью возместить ущерб, нанесенный республике за время войны, снять санкции и разморозить иранские активы. Власти США планируют снять блокаду иранских портов сразу после объявления о заключении соглашения, которое восстановит беспрепятственное коммерческое судоходство через Ормузский пролив, при условии выполнения Ираном своих обязательств.