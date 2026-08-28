Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины

Россия не выдвигает США никаких ультиматумов в связи с их участием в ударах Украины по российским территориям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было», — сказал господин Лавров в интервью телеканалу РБК. Так он прокомментировал информацию из СМИ о том, что Москва якобы выдвигала требования Вашингтону из-за помощи Киеву в нанесении ударов.

Сергей Лавров, однако, признал, что со стороны России был вопрос о том, какое участие США принимают в ударах Украины. «В западной прессе периодически появляются утечки о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее»,— объяснил он. По его словам, Москва еще ни разу не получала ответ на этот вопрос.

Financial Times в июле писала, что американская разведка помогала Украине прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Сергей Лавров также говорил, что Вашингтон участвует в наведении украинских вооружений на цели в России через поставки вооружений и предоставление разведданных.