Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины
Россия не выдвигает США никаких ультиматумов в связи с их участием в ударах Украины по российским территориям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было», — сказал господин Лавров в интервью телеканалу РБК. Так он прокомментировал информацию из СМИ о том, что Москва якобы выдвигала требования Вашингтону из-за помощи Киеву в нанесении ударов.
Сергей Лавров, однако, признал, что со стороны России был вопрос о том, какое участие США принимают в ударах Украины. «В западной прессе периодически появляются утечки о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее»,— объяснил он. По его словам, Москва еще ни разу не получала ответ на этот вопрос.
Financial Times в июле писала, что американская разведка помогала Украине прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Сергей Лавров также говорил, что Вашингтон участвует в наведении украинских вооружений на цели в России через поставки вооружений и предоставление разведданных.
В августе 2026 года глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва передала Госдепартаменту США ряд вопросов с просьбой прокомментировать информацию о причастности американской стороны к организации и осуществлению ударов вглубь территории России, в том числе по гражданским объектам. Ранее, в июле 2026 года, Сергей Лавров заявлял, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России, включая гражданские объекты, посредством поставок вооружений и предоставления разведданных, таких как система Starlink. В декабре 2025 года он уже задавал вопрос американской стороне относительно размещения войск «европейских интервентов» на Украине, выразив уверенность, что ответ будет негативным для европейцев и Владимира Зеленского.