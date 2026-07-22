Лавров: США помогают ВСУ наносить прицельные удары по целям в России

США участвуют в наведении украинских вооружений на цели на территории России. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН в Маниле. Трансляция выступления министра велась на сайте дипведомства.

«Американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — отметил господин Лавров.

Россия неоднократно называла США и другие страны НАТО участниками конфликта на Украине. С 2022 года Запад выделил Киеву свыше 180 млрд евро. По заявлениям российского Минобороны, Вашингтон предоставляет Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Более 100 тыс. военнослужащие ВСУ прошли подготовку в странах Европы.