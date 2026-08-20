Лидер сирийских курдов объявил о завершении интеграции в госинституты Сирии

Командующий курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди объявил о завершении интеграции курдских военных, силовых и административных институтов в государственную структуру Сирии. Об этом сообщает канал «Аль-Арабия».

«С этого момента мы начинаем новый этап»,— заявил господин Абди во время выступления по случаю столетия основания города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.

Сирийские курды создали свою автономную администрацию в июле 2012 года после начала гражданской войны в Сирии. Они установили контроль над городами на севере и северо-востоке страны. Курды также участвовали в военных операциях против «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено).

30 января 2026 года СДС после нескольких недель боев сообщила о достижении соглашения с новым правительством Сирии. Сделка включала поэтапную индивидуальную интеграцию, распределение нефтяных доходов и признание курдского языка государственным.