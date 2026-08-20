Лидер сирийских курдов объявил о завершении интеграции в госинституты Сирии
Командующий курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди объявил о завершении интеграции курдских военных, силовых и административных институтов в государственную структуру Сирии. Об этом сообщает канал «Аль-Арабия».
«С этого момента мы начинаем новый этап»,— заявил господин Абди во время выступления по случаю столетия основания города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.
Сирийские курды создали свою автономную администрацию в июле 2012 года после начала гражданской войны в Сирии. Они установили контроль над городами на севере и северо-востоке страны. Курды также участвовали в военных операциях против «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено).
30 января 2026 года СДС после нескольких недель боев сообщила о достижении соглашения с новым правительством Сирии. Сделка включала поэтапную индивидуальную интеграцию, распределение нефтяных доходов и признание курдского языка государственным.
В январе 2026 года «Сирийские демократические силы» (СДС) и правительство Сирии неоднократно подписывали соглашения об интеграции, которым предшествовали столкновения и переговоры. Так, 18 января 2026 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлум Абди заключили соглашение о прекращении огня и интеграции, которое включало переход бойцов курдского ополчения в армию Сирии, передачу месторождений нефти и интеграцию гражданских учреждений в государственные институты.
За несколько дней до этого, 11 января 2026 года, СДС покинули два района города Алеппо, которые они контролировали с 2012 года, после ожесточенных столкновений с армией переходного правительства Сирии. Обстановка в Алеппо накалилась 6 января, когда лояльные Дамаску силы обвинили СДС в атаке с применением боевых дронов. Эти события происходили на фоне общего снижения доверия между сторонами, несмотря на достигнутое 10 марта 2025 года соглашение об интеграции СДС в единые политические, военные и экономические институты Сирии.
Параллельно с переговорами, 20 января 2026 года, сирийские власти сообщили о предварительных договоренностях с СДС по провинции Хасеке, где курдским командирам было дано четыре дня на выработку мирного плана интеграции в единое государство. Эти договоренности предполагали вхождение всех военных и силовых структур альянса в МВД и Минобороны Сирии, при этом курдам было обещано, что правительственные силы не войдут в главные города провинции Хасеке, а останутся на её окраинах.