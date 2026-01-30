Курдские силы договорились о поэтапной интеграции в структуры Сирии

Курдские формирования в Сирии («Сирийские демократические силы», СДС) заявили о достижении комплексного соглашения с правительством страны о поэтапной интеграции в государственные структуры, сообщает «Аль-Арабия». Договоренности стали возможны после нескольких недель столкновений, которые завершились прекращением огня.

Дополнительно достигнута договоренность о включении сил «Асайиш», выполняющих функции внутренней безопасности СДС, в систему МВД Сирии в районах Хасаки и Айн-эль-Араба.

Вопрос военной интеграции остается предметом обсуждения. Представители СДС указывают, что рассматривается трансформация формирований в структуру по борьбе с терроризмом, при этом окончательного решения пока нет. Командующий СДС Мазлум Абди согласился на поэтапную индивидуальную интеграцию, отказавшись от требования включения сил единым блоком.

Новый раунд переговоров в Дамаске с участием курдской делегации и представителей правительства Сирии прошел в «позитивной атмосфере», сообщали источники «Аль-Арабия». Стороны договорились работать над устойчивым прекращением огня, продолжить обсуждение возвращения перемещенных курдов, распределения нефтяных доходов и реализации указа президента Сирии Ахмеда аш-Шараа о признании курдского языка государственным. По данным собеседников издания, диалог проходит при посредничестве США и Франции.