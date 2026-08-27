Глава службы безопасности Ирана отверг планы убийства младшего сына Трампа

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уровень угроз для лиц под защитой Секретной службы США, включая Дональда Трампа, достиг исторического максимума, при этом с начала 2026 года зарегистрировано около 10 000 случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Секретная служба США также крайне обеспокоена возможностью использования дронов для атак. Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре в июле признал, что может стать жертвой покушения, и назвал себя «номером один в иранском списке на убийство».

В июле 2026 года иранское информагентство Tasnim, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, выпустило видео «Где убить Меланию?» с призывом ко всем «борцам за свободу в мире» организовать покушение на первую леди США Меланию Трамп. Этот ролик, как и видео с угрозами Бэррону Трампу, был смонтирован по аналогичному принципу, содержал информацию о местах, где появляется госпожа Трамп, и позывные Секретной службы США.

В марте 2026 года секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил Дональду Трампу убийством, если тот не будет осторожен в своих действиях в отношении исламской республики. Эти угрозы последовали за заявлением Дональда Трампа о последствиях мер Ирана в отношении Ормузского пролива, где ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана.