Спецслужбы США сообщили об угрозах сыну Трампа со стороны Ирана

Секретная служба США обнаружила видео с угрозами от Ирана в адрес младшего сына президента США Бэррона Трампа. Видео транслировалось на государственном иранском телеканале IRIB, и, как утверждают спецслужбы США, это первый случай, когда угрозы звучат конкретно в адрес Бэррона. Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

В начале видео на экране появляется написанный на английском вопрос «Где можно убить Бэррона Трампа?». Затем авторы ролика указывают конкретные места, где Бэррон регулярно бывает, включая здание Trump Tower в Нью-Йорке. В конце видео сообщается, что «многие люди с радостью готовы получить вознаграждение в размере $10 млн».

«Секретной службе США известно о существовании такого видео, и она расследует все, что может быть воспринято как угроза в адрес лиц, находящихся под ее защитой»,— отметили в ведомстве и добавили, что «из соображений операционной безопасности» не могут сообщить детали.

В июле иранское информагентство Tasnim выпустило видео с призывом убить Меланию Трамп. Ролик смонтирован по аналогичному принципу. В нем тоже показаны места, где регулярно бывает супруга президента Трампа, а также приводятся приметы возможного ее появления в разных местах и сообщаются позывные Секретной службы США, которая охраняет первую леди. Источники в правоохранительных органах США также сообщили CNN, что в этой иранской кампании также есть видео с призывами к убийству самого Дональда Трампа.

Алена Миклашевская