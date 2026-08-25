Спецслужбы США сообщили об угрозах сыну Трампа со стороны Ирана
Секретная служба США обнаружила видео с угрозами от Ирана в адрес младшего сына президента США Бэррона Трампа. Видео транслировалось на государственном иранском телеканале IRIB, и, как утверждают спецслужбы США, это первый случай, когда угрозы звучат конкретно в адрес Бэррона. Об этом сообщает CNN.
Фото: Brian Snyder / Reuters
В начале видео на экране появляется написанный на английском вопрос «Где можно убить Бэррона Трампа?». Затем авторы ролика указывают конкретные места, где Бэррон регулярно бывает, включая здание Trump Tower в Нью-Йорке. В конце видео сообщается, что «многие люди с радостью готовы получить вознаграждение в размере $10 млн».
«Секретной службе США известно о существовании такого видео, и она расследует все, что может быть воспринято как угроза в адрес лиц, находящихся под ее защитой»,— отметили в ведомстве и добавили, что «из соображений операционной безопасности» не могут сообщить детали.
В июле иранское информагентство Tasnim выпустило видео с призывом убить Меланию Трамп. Ролик смонтирован по аналогичному принципу. В нем тоже показаны места, где регулярно бывает супруга президента Трампа, а также приводятся приметы возможного ее появления в разных местах и сообщаются позывные Секретной службы США, которая охраняет первую леди. Источники в правоохранительных органах США также сообщили CNN, что в этой иранской кампании также есть видео с призывами к убийству самого Дональда Трампа.
Угрозы в адрес Бэррона Трампа появились после того, как иранское информационное агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, 28 июля 2026 года опубликовало видео «Где убить Меланию?» с призывом к «борцам за свободу в мире» организовать покушение на Меланию Трамп. Это видео также содержало информацию о местах, где бывает супруга президента, и сведения о позывных Секретной службы США.
В июле 2026 года Секретная служба США сообщила о рекордном уровне угроз для лиц, находящихся под её защитой, включая Дональда Трампа, который достиг максимума за всю историю наблюдений. С начала 2026 года было зарегистрировано около 10 000 случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда, что на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.