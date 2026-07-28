Иранское информагентство Tasnim выпустило видео с призывом убить Меланию Трамп

Считающееся близким к Корпусу стражей исламской революции иранское информационное агентство Tasnim опубликовало видео «Где убить Меланию?» с призывом ко всем «борцам за свободу в мире» организовать покушение на первую леди США.

В видео показаны места, которые агентство называет «удобными для операций глобальных борцов за свободу», включая несколько нью-йоркских магазинов, таких как Bergdorf Goodman и Saks Fifth Avenue. Известно, что госпожа Трамп бывает там регулярно. Кроме того, видео рассказывает о внешних приметах возможного появления госпожи Трамп — убранных с тротуаров мусорных урнах или наглухо закрытых канализационных люках. Предоставлена и информация о позывных Секретной службы США, сотрудники которой обеспечивают охрану первой леди.

В субтитрах говорится, что «использованные в видео документы — результат извлечения информации из нескольких анонимных сетей безопасности и спутниковых снимков». Тем не менее, как отмечает The Times, вся информация, содержащаяся в фильме, доступна публично.

В Вашингтоне уже отреагировали на появление клипа. «Секретной службе известно о видео, и она расследует все, что может рассматриваться как угроза охраняемым нами лицам»,— заявил Newsweek представитель ведомства по связям с общественностью Нейт Херринг.

В свою очередь, New York Post напоминает, что на прошлой неделе в Тегеране появились билборды, требовавшие смерти президенту Трампу и его родственникам, включая Меланию и всех его детей — Дона-младшего, Иванку, Эрика, Тиффани и Бэррона.

Николай Зубов