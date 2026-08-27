Главные новости к вечеру 27 августа

В Шушарах взорвался автомобиль с военнослужащим и его супругой. Все подробности — в материале «Ъ Северо-Запад» «Взрыв в Славянке».

Вице-губернатор Пиотровский не стал комментировать ситуацию с концертом Канье Уэста.

РСТ попросил разрешить маломерным судам ходить по Неве ночью.

Суд подтвердил невиновность Радиона Эсмедляева по делу о крымско-татарском флаге.

Экспертиза признала Илью Ремесло вменяемым.

Избирком Новгородской области направил агитационный видеоролик «Яблока» в прокуратуру.

В память о Юрии Цурило «Ленфильм» покажет «Хрусталев, машину!». Юрию Цурило было 79 лет. Актера кремируют 31 августа в Санкт-Петербурге.

Власти Петербурга ищут подрядчика для ремонта станции «Парк Победы».

В петербургских школах запретят пользоваться гаджетами на уроках.